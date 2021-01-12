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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 січ, 2021 08:42
DONALD написав:
Ув.представитель Alfa_Bank!
Подскажите пожалуйста: при переходе с одного пакета на другой (в частности с White на Black или Graphite) статус в программе Кешью будет сохранён?
Добрый день. Да.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 09:22
Альфа привет.
Вопрос - номер 0443910898 имеет отношение к банку? Звонит человек "из безопасности", расспрашивает.
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vano80
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Додано: Сер 13 січ, 2021 09:29
vano80 написав:
Альфа привет.
Вопрос - номер 0443910898 имеет отношение к банку? Звонит человек "из безопасности", расспрашивает.
возможно,у них бывают обзвоны даже со своих мобильных.Главное лишнего не говорить,а для проверки звонящего рекомендуется у них уточнить сколько членов правления в их банке или размер уставного фонда например
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Мизантрóп
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Додано: Сер 13 січ, 2021 09:43
vano80 написав:
Альфа привет.
Вопрос - номер 0443910898 имеет отношение к банку? Звонит человек "из безопасности", расспрашивает.
Добрый день. Да, это наш номер.
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