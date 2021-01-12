Добрый день. Да.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 січ, 2021 08:42
Додано: Сер 13 січ, 2021 09:22
Re: Альфа-Банк
Альфа привет.
Вопрос - номер 0443910898 имеет отношение к банку? Звонит человек "из безопасности", расспрашивает.
Додано: Сер 13 січ, 2021 09:29
возможно,у них бывают обзвоны даже со своих мобильных.Главное лишнего не говорить,а для проверки звонящего рекомендуется у них уточнить сколько членов правления в их банке или размер уставного фонда например
Додано: Сер 13 січ, 2021 09:43
Додано: Сер 13 січ, 2021 11:18
Re: Альфа-Банк
Додано: Сер 13 січ, 2021 11:22
Спасибо! Но то, что было актуально вчера-сегодня стало тленом
Сбили на взлёте.
Наверное это рекорд форума. Открыл в очередной раз пакет в Альфе. Первая транзакция прошла 12.12. Исключили из программы Кешью 12.01. Один месяц.
Спасибо, Альфа! Я с тобой уже 10 лет и 9 мес (согласно умному супер эппу). За это время мы трижды расходились и сходились. И вот четвёртый раз. Наверное последний. Но я зла не держу
Додано: Сер 13 січ, 2021 11:32
Добрый день. Такая логика была заложена разработчиками. Оба ваши комментария внесены как предложения на рассмотрение ответственного подразделения.
Додано: Сер 13 січ, 2021 11:38
Пропозиція
Було б дуже непогано, якби Альфа аналогічно одному своєму зеленому конкурентові, надсилала коди підтвердження платежів не виключно gsm-каналом, тобсто смс-кою, а ще й push-повідомленнями в Сенсі. Геть не завжди є можливість прийняти смс, наприклад, через відсутність роумінгу, а провести СЕП-платіж є потреба.
Якщо це не суперечить вашій "політиці безпеки", будь-ласка, врахуйте як пропозицію.
Моя книга пам`яти: Таврика, Фінростбанк, ТерраБанк, Платинум. Пам`ятаю. Сумую.
Додано: Сер 13 січ, 2021 11:47
Доброго дня. Дякую. Подумаємо.
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