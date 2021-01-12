Так этож офи банковский день. Какие сюрпризы, когда в НБУ надо баланс подавать... Иначе нбу такой сюрприз устроит самому банку... Мало не покажеЦЦа
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 січ, 2021 12:43
Так этож офи банковский день. Какие сюрпризы, когда в НБУ надо баланс подавать... Иначе нбу такой сюрприз устроит самому банку... Мало не покажеЦЦа
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Додано: Сер 13 січ, 2021 12:46
Додано: Сер 13 січ, 2021 14:15
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Додано: Сер 13 січ, 2021 14:28
если приходит смс на фин номер то в этом есть смысл для безопасности - так как приложение с которого инициируется финансовая операция может быть отдельно от фин номера.
а в чем смысл пуша с точки зрения безопасности если он будет приходить на тот же смарт где установлено приложение и откуда совершается платеж? всегда угораю с этих пушей с кодом прилетающих в то же приложение откуда совершается сам платеж.
ЗЫ
особенно улыбают пуши с кодом которые можно почитать даже не разблокировав экран. т.е. злоумышленник крадет телефон+карту. платит на сайте с 3дс. на смарт падает пуш с кодом подтверждения который можно прочитать даже не разблокировав экран. верх идиотизма. полная профанация с точки зрения безопасности.
Востаннє редагувалось mephala в Сер 13 січ, 2021 14:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 13 січ, 2021 14:29
Добрый день. Следите за новостями в Мобильном приложении. Если будет в планах, там анонсируем.
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