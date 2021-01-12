RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9230923192329233

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:43

  mustbe написав:Alfa_Bank
В субботу, 16.01, - все сервисы будут работать в режиме рабочего дня ?
Сюрпризов не будет ? Типа переноса проводок на понедельник ?

Так этож офи банковский день. Какие сюрпризы, когда в НБУ надо баланс подавать... Иначе нбу такой сюрприз устроит самому банку... Мало не покажеЦЦа ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5543
З нами з: 20.03.15
Подякував: 95 раз.
Подякували: 1324 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:46

  mustbe написав:Alfa_Bank
В субботу, 16.01, - все сервисы будут работать в режиме рабочего дня ?
Сюрпризов не будет ? Типа переноса проводок на понедельник ?

Добрый день. Суббота - рабочий день по режиму пятницы.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9879
З нами з: 18.02.13
Подякував: 101 раз.
Подякували: 901 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 14:15

Альфа-банк планирует присоединятся к акции по примеру других банков - Більше спілкування від Київстар та Visa
Поповнюйте рахунок у додатку «Мій Київстар» на суму від 100 гривень, сплачуйте карткою Visa та отримуйте 30 гривень кешбеку?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2810
З нами з: 08.04.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 14:28

  Solar_simfi написав:Було б дуже непогано, якби Альфа аналогічно одному своєму зеленому конкурентові, надсилала коди підтвердження платежів не виключно gsm-каналом, тобсто смс-кою, а ще й push-повідомленнями в Сенсі. Геть не завжди є можливість прийняти смс, наприклад, через відсутність роумінгу, а провести СЕП-платіж є потреба.
Якщо це не суперечить вашій "політиці безпеки", будь-ласка, врахуйте як пропозицію.


если приходит смс на фин номер то в этом есть смысл для безопасности - так как приложение с которого инициируется финансовая операция может быть отдельно от фин номера.
а в чем смысл пуша с точки зрения безопасности если он будет приходить на тот же смарт где установлено приложение и откуда совершается платеж? всегда угораю с этих пушей с кодом прилетающих в то же приложение откуда совершается сам платеж.

ЗЫ
особенно улыбают пуши с кодом которые можно почитать даже не разблокировав экран. т.е. злоумышленник крадет телефон+карту. платит на сайте с 3дс. на смарт падает пуш с кодом подтверждения который можно прочитать даже не разблокировав экран. верх идиотизма. полная профанация с точки зрения безопасности.
Востаннє редагувалось mephala в Сер 13 січ, 2021 14:31, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
Повідомлень: 7100
З нами з: 07.04.14
Подякував: 188 раз.
Подякували: 792 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 14:29

  omb написав:Альфа-банк планирует присоединятся к акции по примеру других банков - Більше спілкування від Київстар та Visa
Поповнюйте рахунок у додатку «Мій Київстар» на суму від 100 гривень, сплачуйте карткою Visa та отримуйте 30 гривень кешбеку?

Добрый день. Следите за новостями в Мобильном приложении. Если будет в планах, там анонсируем.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9879
З нами з: 18.02.13
Подякував: 101 раз.
Подякували: 901 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 9230923192329233
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, MASolomko, vovareuckij, wolt450, Квесторе_поверніться і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4540, 4541, 4542
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
45410 5578959
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 січ, 2021 14:21
Игорь Алексеевич
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 750, 751, 752
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
7515 1691957
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 січ, 2021 13:51
maxim2014
А-Банк 1 ... 1846, 1847, 1848
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
18474 2598323
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 січ, 2021 09:59
ingtrans

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.