Так этож офи банковский день. Какие сюрпризы, когда в НБУ надо баланс подавать... Иначе нбу такой сюрприз устроит самому банку... Мало не покажеЦЦа
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 січ, 2021 12:43
Так этож офи банковский день. Какие сюрпризы, когда в НБУ надо баланс подавать... Иначе нбу такой сюрприз устроит самому банку... Мало не покажеЦЦа
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Додано: Сер 13 січ, 2021 12:46
Додано: Сер 13 січ, 2021 14:15
Альфа-банк планирует присоединятся к акции по примеру других банков - Більше спілкування від Київстар та Visa
Поповнюйте рахунок у додатку «Мій Київстар» на суму від 100 гривень, сплачуйте карткою Visa та отримуйте 30 гривень кешбеку?
Кешбечные карты!
Додано: Сер 13 січ, 2021 14:28
если приходит смс на фин номер то в этом есть смысл для безопасности - так как приложение с которого инициируется финансовая операция может быть отдельно от фин номера.
а в чем смысл пуша с точки зрения безопасности если он будет приходить на тот же смарт где установлено приложение и откуда совершается платеж? всегда угораю с этих пушей с кодом прилетающих в то же приложение откуда совершается сам платеж.
ЗЫ
особенно улыбают пуши с кодом которые можно почитать даже не разблокировав экран. т.е. злоумышленник крадет телефон+карту. платит на сайте с 3дс. на смарт падает пуш с кодом подтверждения который можно прочитать даже не разблокировав экран. верх идиотизма. полная профанация с точки зрения безопасности.
Востаннє редагувалось mephala в Сер 13 січ, 2021 14:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 13 січ, 2021 14:29
Добрый день. Следите за новостями в Мобильном приложении. Если будет в планах, там анонсируем.
Додано: Сер 13 січ, 2021 15:29
omb, так а причем здесь банк-эмитент? Акция от платежной системы Visa и оператора Київстар. Условия одинаковы для всех карт Visa, независимо от того какой банк выпустил карту.
Акция начинается с 15 января и действует до 15 марта 2021 года. Под словом "кешбек" имеется ввиду зачисление 30 грн на дополнительный (бонусный) счет на протяжении 7 дней и действуют 1 месяц.
Детали акции будут тут:
Додано: Сер 13 січ, 2021 15:46
unknownurl у меня не открываются условия, просто 2 банка выставили новость, а альфа нет
Кешбечные карты!
Додано: Сер 13 січ, 2021 15:50
omb, внимательно прочитайте мое сообщение. Ссылка станет активной 15 января, соответственно, другие банки, которые выпускают карты Visa, напишут об акции позже.
Додано: Сер 13 січ, 2021 15:52
В мене завжди фінномер є окремим від смартфону з додатком. Окрім того, фінномер, до якого прив`язаны всі три банкінги ніколи, в принципі, не виходить за межі квартири і не використовується для інших операцій, окрім отримання повідомлень. Але, знов таки, ситуації бувають різні (відсутність роумінгу в країні перебування, перебування на тимчасово окупованих тер-іях, втрата сім-карти з фінномером тощо) і опція "дозволити надсилати коди пушами", гадаю, стала б у нагоді. Можна зробити її саме опцією , де клієнт засвідчуватиме: "я прочитав і погоджуюсь", тобто свідомим вибором споживача послуг, а не віддавати на розсуд тому ж Корезоїдові.
Востаннє редагувалось Solar_simfi в Сер 13 січ, 2021 15:57, всього редагувалось 1 раз.
Моя книга пам`яти: Таврика, Фінростбанк, ТерраБанк, Платинум. Пам`ятаю. Сумую.
Додано: Сер 13 січ, 2021 15:54
Коварный вопрос офпреду! Через Альфабанк есть возможность сделать ЕЦП для клиента физ.лица? Если да, то какая процедура? Куда стучаться?
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