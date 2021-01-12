Додано: Сер 13 січ, 2021 14:28

Solar_simfi написав: Було б дуже непогано, якби Альфа аналогічно одному своєму зеленому конкурентові, надсилала коди підтвердження платежів не виключно gsm-каналом, тобсто смс-кою, а ще й push-повідомленнями в Сенсі. Геть не завжди є можливість прийняти смс, наприклад, через відсутність роумінгу, а провести СЕП-платіж є потреба.

Якщо це не суперечить вашій "політиці безпеки", будь-ласка, врахуйте як пропозицію. Було б дуже непогано, якби Альфа аналогічно одному своєму зеленому конкурентові, надсилала коди підтвердження платежів не виключно gsm-каналом, тобсто смс-кою, а ще й push-повідомленнями в Сенсі. Геть не завжди є можливість прийняти смс, наприклад, через відсутність роумінгу, а провести СЕП-платіж є потреба.Якщо це не суперечить вашій "політиці безпеки", будь-ласка, врахуйте як пропозицію.

если приходит смс на фин номер то в этом есть смысл для безопасности - так как приложение с которого инициируется финансовая операция может быть отдельно от фин номера.а в чем смысл пуша с точки зрения безопасности если он будет приходить на тот же смарт где установлено приложение и откуда совершается платеж? всегда угораю с этих пушей с кодом прилетающих в то же приложение откуда совершается сам платеж.ЗЫособенно улыбают пуши с кодом которые можно почитать даже не разблокировав экран. т.е. злоумышленник крадет телефон+карту. платит на сайте с 3дс. на смарт падает пуш с кодом подтверждения который можно прочитать даже не разблокировав экран. верх идиотизма. полная профанация с точки зрения безопасности.