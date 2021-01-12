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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 січ, 2021 16:03
joik написав:
Коварный вопрос офпреду! Через Альфабанк есть возможность сделать ЕЦП для клиента физ.лица? Если да, то какая процедура? Куда стучаться?
Добрый день. Такой услуги у нас нет.
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