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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 січ, 2021 16:03
joik написав:
Коварный вопрос офпреду! Через Альфабанк есть возможность сделать ЕЦП для клиента физ.лица? Если да, то какая процедура? Куда стучаться?
Добрый день. Такой услуги у нас нет.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 16:59
Solar_simfi написав: mephala написав:
если приходит смс на фин номер то в этом есть смысл для безопасности - так как приложение с которого инициируется финансовая операция может быть отдельно от фин номера.
а в чем смысл пуша с точки зрения безопасности если он будет приходить на тот же смарт где установлено приложение и откуда совершается платеж? всегда угораю с этих пушей с кодом прилетающих в то же приложение откуда совершается сам платеж.
ЗЫ
особенно улыбают пуши с кодом которые можно почитать даже не разблокировав экран. т.е. злоумышленник крадет телефон+карту. платит на сайте с 3дс. на смарт падает пуш с кодом подтверждения который можно прочитать даже не разблокировав экран. верх идиотизма. полная профанация с точки зрения безопасности.
В мене завжди фінномер є окремим від смартфону з додатком. Окрім того, фінномер, до якого прив`язаны всі три банкінги ніколи, в принципі, не виходить за межі квартири і не використовується для інших операцій, окрім отримання повідомлень. Але, знов таки, ситуації бувають різні (відсутність роумінгу в країні перебування, перебування на тимчасово окупованих тер-іях, втрата сім-карти з фінномером тощо) і опція "дозволити надсилати коди пушами", гадаю, стала б у нагоді. Можна зробити її саме опцією , де клієнт засвідчуватиме: "я прочитав і погоджуюсь", тобто свідомим вибором споживача послуг, а не віддавати на розсуд тому ж Корезоїдові.
и как вы собираетесь переключать эту опцию безопасно?
в отделении по заяве? на гарячке по идентификации? через смс с кодом на фин номер?
просто так переключатель не катит - это не безопасно.
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mephala
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Додано: Сер 13 січ, 2021 18:25
mephala написав:
особенно улыбают пуши с кодом которые можно почитать даже не разблокировав экран.
можно зайти в настройки безопасности на смартфоне и включить скрывать текст уведомлений на заблокированном экране
или на пуши настройка не действует?
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wtf
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Додано: Сер 13 січ, 2021 18:27
wtf должна действовать
Кешбечные карты!
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- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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Додано: Сер 13 січ, 2021 23:21
unknownurl написав:
Под словом "кешбек" имеется ввиду зачисление 30 грн на дополнительный (бонусный) счет на протяжении 7 дней и действуют 1 месяц.
Что делать с этими бонусами на дополнительном счете?
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rollo
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Додано: Сер 13 січ, 2021 23:28
rollo написав: unknownurl написав:
Под словом "кешбек" имеется ввиду зачисление 30 грн на дополнительный (бонусный) счет на протяжении 7 дней и действуют 1 месяц.
Что делать с этими бонусами на дополнительном счете?
Если ничего у этого стара не поменялось, то такие "акции" у них проходят чуть ли не каждый месяц, только вместо "бонусов" предлагаются то мегабайты, то "бесплатные" минуты, не нужные 95% абонентов, поскольку звонки внутри сети и так бесплатные, а пакетные мегабайты никто не выбирает полностью. Теперь там будут "бонусы", которые могут списываться в оплату за те же мегабайты с минутами (то есть - никогда), но только не в счет абонплаты за пакет. За пакет не забывайте вносить живые денежки.
Ну это я так вангую, конечно. Прав я или нет, можно будет сказать только после публикации официальных условий.
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M-Audio
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Додано: Чет 14 січ, 2021 07:34
M-Audio написав:
Теперь там будут "бонусы", которые могут списываться в оплату за те же мегабайты с минутами (то есть - никогда), но только не в счет абонплаты за пакет. За пакет не забывайте вносить живые денежки.
Не-не, в Киевстаре абонплата за бонусы идет. За отца с июля не плачу живыми деньгами, а за себя где-то с сентября или октября - все бонусы да бонусы.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
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ingtrans
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Додано: Чет 14 січ, 2021 08:10
ingtrans написав: M-Audio написав:
Теперь там будут "бонусы", которые могут списываться в оплату за те же мегабайты с минутами (то есть - никогда), но только не в счет абонплаты за пакет. За пакет не забывайте вносить живые денежки.
Не-не, в Киевстаре абонплата за бонусы идет. За отца с июля не плачу живыми деньгами, а за себя где-то с сентября или октября - все бонусы да бонусы.
У меня Киевстар контракт и бонусы на абонплату не доступны, только на дополнительные услуги.
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Додано: Чет 14 січ, 2021 08:16
mephala написав:
через смс с кодом на фин номер?
Найоптимальніший варіант. Один раз увімкнув пуші, отримавши смс на фінномер і забув. Вимкнення - аналогічно.
Моя книга пам`яти: Таврика, Фінростбанк, ТерраБанк, Платинум. Пам`ятаю. Сумую.
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