Додано: Сер 13 січ, 2021 23:28

rollo написав: unknownurl написав: Под словом "кешбек" имеется ввиду зачисление 30 грн на дополнительный (бонусный) счет на протяжении 7 дней и действуют 1 месяц.

Под словом "кешбек" имеется ввиду зачисление 30 грн на дополнительный (бонусный) счет на протяжении 7 дней и действуют 1 месяц.

Что делать с этими бонусами на дополнительном счете? Что делать с этими бонусами на дополнительном счете?

Если ничего у этого стара не поменялось, то такие "акции" у них проходят чуть ли не каждый месяц, только вместо "бонусов" предлагаются то мегабайты, то "бесплатные" минуты, не нужные 95% абонентов, поскольку звонки внутри сети и так бесплатные, а пакетные мегабайты никто не выбирает полностью. Теперь там будут "бонусы", которые могут списываться в оплату за те же мегабайты с минутами (то есть - никогда), но только не в счет абонплаты за пакет. За пакет не забывайте вносить живые денежки.Ну это я так вангую, конечно. Прав я или нет, можно будет сказать только после публикации официальных условий.