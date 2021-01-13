Добрый день. Некоторые операции проходят без дополнительного подтверждения. Ваш комментарий зафиксирован как предложение.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 січ, 2021 10:39
Добрый день. Некоторые операции проходят без дополнительного подтверждения. Ваш комментарий зафиксирован как предложение.
Додано: Чет 14 січ, 2021 11:03
Alfa_Bank
При активації карти на вайбер приходить повідомлення із невалідним посиланням:
"Вас підключено до послуги консьєрж сервісу! Для спілкування зі службою сервісу завантажте додаток Альфа-Консьєрж Україна за посиланням
прохання виправити
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|