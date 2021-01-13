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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9232923392349235

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 10:39

  Water написав:Уважаемый представитель банка!
Плохо что в мобильном приложении Майальфа операции между своими картами не подтверждаются дополнительно. Вместо перевода со своей дебетки на кредитку случайно сделал обратную операцию. Итого минус 248 гривен. :(

Добрый день. Некоторые операции проходят без дополнительного подтверждения. Ваш комментарий зафиксирован как предложение.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:03

Alfa_Bank

При активації карти на вайбер приходить повідомлення із невалідним посиланням:

"Вас підключено до послуги консьєрж сервісу! Для спілкування зі службою сервісу завантажте додаток Альфа-Консьєрж Україна за посиланням http://marvelle.page.link/alfa-concierge-app"

прохання виправити
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:32

  greenozon написав:Alfa_Bank

При активації карти на вайбер приходить повідомлення із невалідним посиланням:

"Вас підключено до послуги консьєрж сервісу! Для спілкування зі службою сервісу завантажте додаток Альфа-Консьєрж Україна за посиланням http://marvelle.page.link/alfa-concierge-app"

прохання виправити

Доброго дня. Вкажіть, будь ласка, на який номер прийшла смс та дату і час.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 11:57

Re: Альфа-Банк

Water написав:Плохо что в мобильном приложении Майальфа операции между своими картами не подтверждаются дополнительно. Вместо перевода со своей дебетки на кредитку случайно сделал обратную операцию. Итого минус 248 гривен. :(

В Сенсі значно зручніше: дебетки можна й розташувати в одній частині робочого столу, й відмітити певним кольором, баланс відразу видно, й простим свайпом поповнювати кредитки чи шаблонні платежі відправляти без шансів на помилку. Не бачу причин користуватися старим додатком, крім коспірологічних))Зображення
stryzhko
 
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