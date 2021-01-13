Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 січ, 2021 10:39
Water написав:
Уважаемый представитель банка!
Плохо что в мобильном приложении Майальфа операции между своими картами не подтверждаются дополнительно. Вместо перевода со своей дебетки на кредитку случайно сделал обратную операцию. Итого минус 248 гривен.
Добрый день. Некоторые операции проходят без дополнительного подтверждения. Ваш комментарий зафиксирован как предложение.
Alfa_Bank
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Додано: Чет 14 січ, 2021 11:03
Alfa_Bank
При активації карти на вайбер приходить повідомлення із невалідним посиланням:
"Вас підключено до послуги консьєрж сервісу! Для спілкування зі службою сервісу завантажте додаток Альфа-Консьєрж Україна за посиланням
http://marvelle.page.link/alfa-concierge-app
"
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greenozon
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Додано: Чет 14 січ, 2021 11:32
greenozon написав: Alfa_Bank
При активації карти на вайбер приходить повідомлення із невалідним посиланням:
"Вас підключено до послуги консьєрж сервісу! Для спілкування зі службою сервісу завантажте додаток Альфа-Консьєрж Україна за посиланням
http://marvelle.page.link/alfa-concierge-app
"
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Доброго дня. Вкажіть, будь ласка, на який номер прийшла смс та дату і час.
Alfa_Bank
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Додано: Чет 14 січ, 2021 11:57
Water написав:
Плохо что в мобильном приложении Майальфа операции между своими картами не подтверждаются дополнительно. Вместо перевода со своей дебетки на кредитку случайно сделал обратную операцию. Итого минус 248 гривен.
В Сенсі значно зручніше: дебетки можна й розташувати в одній частині робочого столу, й відмітити певним кольором, баланс відразу видно, й простим свайпом поповнювати кредитки чи шаблонні платежі відправляти без шансів на помилку. Не бачу причин користуватися старим додатком, крім коспірологічних))
stryzhko
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Додано: Чет 14 січ, 2021 13:12
Если открывать депозит в интернет банкинге в субботу 16,01,2021 то каким числом он откроется ?
citramon
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Додано: Чет 14 січ, 2021 13:13
citramon написав:
Если открывать депозит в интернет банкинге в субботу 16,01,2021 то каким числом он откроется ?
Добрый день. Эта суббота рабочая, откроется 16-м.
Alfa_Bank
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Додано: Чет 14 січ, 2021 13:21
Alfa_Bank написав: greenozon написав: Alfa_Bank
При активації карти на вайбер приходить повідомлення із невалідним посиланням:
"Вас підключено до послуги консьєрж сервісу! Для спілкування зі службою сервісу завантажте додаток Альфа-Консьєрж Україна за посиланням
http://marvelle.page.link/alfa-concierge-app
"
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Доброго дня. Вкажіть, будь ласка, на який номер прийшла смс та дату і час.
відправив вам деталі в ПП
greenozon
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Додано: Чет 14 січ, 2021 14:12
Расплачиваюсь картой в метро - сумма списывается не сразу, может через несколько часов, может на следующий день или даже несколько. Это принимающий банк так тупит, который обслуживает терминалы?
lloydbanksua
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