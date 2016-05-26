|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 січ, 2021 15:55
Water написав:
Уважаемый представитель банка!
Плохо что в мобильном приложении Майальфа операции между своими картами не подтверждаются дополнительно. Вместо перевода со своей дебетки на кредитку случайно сделал обратную операцию. Итого минус 248 гривен.
хе-хе, думаю предшественникам спартанцев премию неоднократно выдали и еще выплачивают, может даже после увольнения: всего одно интерфейсное решение - а каков профит(!)
с другой стороны, кривая обучения - один раз в год,
я вот второй год несколько раз успеваю остановиться
надо гянуть как оно в Сенсе - оставили или нет
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 733
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 січ, 2021 19:38
MASolomko рассчитывался картой А-банка - снимало сразу.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 439
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 54 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 січ, 2021 20:39
Alfa_Bank написав: citramon написав:
Если открывать депозит в интернет банкинге в субботу 16,01,2021 то каким числом он откроется ?
Добрый день. Эта суббота рабочая, откроется 16-м.
Відділення, СЕП - все штатно працюватиме?
Підпис без реферальних посилань
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 1787
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 310 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 січ, 2021 21:05
lloydbanksua написав:
Расплачиваюсь картой в метро - сумма списывается не сразу, может через несколько часов, может на следующий день или даже несколько. Это принимающий банк так тупит, который обслуживает терминалы?
Если метро в Харькове, то вполне нормально. Тут что банк эквайер , что интегратор два сапога пара. ничего нормально сделать не могут
У меня был случай, оплата прошла через 10 дней
-
Kalgan
-
-
- Повідомлень: 596
- З нами з: 02.01.19
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
-
Kalgan
-
-
- Повідомлень: 596
- З нами з: 02.01.19
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 січ, 2021 22:21
Alfa_Bank написав: citramon написав:
Если открывать депозит в интернет банкинге в субботу 16,01,2021 то каким числом он откроется ?
Добрый день. Эта суббота рабочая, откроется 16-м.
з приводу субот/неділь ще питання - якщо дата закінчення депозиту припадає на суботу/неділю і він такий що пролонговується, якою датою відкривається пролонгований депозит - на наступною датою після суботи/неділі, навіть якщо це і буде наприклад неділя після суботи, чи наступним за вихідними робочим днем, тобто понеділком?
-
wild.tomcat
-
-
- Повідомлень: 981
- З нами з: 28.10.09
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 229 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|498
|76694
|
|
|167
|40230
|
Чет 14 січ, 2021 22:56
sens
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|19086
|2693416
|
|