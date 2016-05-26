Water написав:Уважаемый представитель банка! Плохо что в мобильном приложении Майальфа операции между своими картами не подтверждаются дополнительно. Вместо перевода со своей дебетки на кредитку случайно сделал обратную операцию. Итого минус 248 гривен.
хе-хе, думаю предшественникам спартанцев премию неоднократно выдали и еще выплачивают, может даже после увольнения: всего одно интерфейсное решение - а каков профит(!)
с другой стороны, кривая обучения - один раз в год, я вот второй год несколько раз успеваю остановиться
lloydbanksua написав:Расплачиваюсь картой в метро - сумма списывается не сразу, может через несколько часов, может на следующий день или даже несколько. Это принимающий банк так тупит, который обслуживает терминалы?
Если метро в Харькове, то вполне нормально. Тут что банк эквайер , что интегратор два сапога пара. ничего нормально сделать не могут У меня был случай, оплата прошла через 10 дней
citramon написав:Если открывать депозит в интернет банкинге в субботу 16,01,2021 то каким числом он откроется ?
Добрый день. Эта суббота рабочая, откроется 16-м.
з приводу субот/неділь ще питання - якщо дата закінчення депозиту припадає на суботу/неділю і він такий що пролонговується, якою датою відкривається пролонгований депозит - на наступною датою після суботи/неділі, навіть якщо це і буде наприклад неділя після суботи, чи наступним за вихідними робочим днем, тобто понеділком?
citramon написав:Если открывать депозит в интернет банкинге в субботу 16,01,2021 то каким числом он откроется ?
Добрый день. Эта суббота рабочая, откроется 16-м.
з приводу субот/неділь ще питання - якщо дата закінчення депозиту припадає на суботу/неділю і він такий що пролонговується, якою датою відкривається пролонгований депозит - на наступною датою після суботи/неділі, навіть якщо це і буде наприклад неділя після суботи, чи наступним за вихідними робочим днем, тобто понеділком?