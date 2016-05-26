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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9233923492359236

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 15:55

  Water написав:Уважаемый представитель банка!
Плохо что в мобильном приложении Майальфа операции между своими картами не подтверждаются дополнительно. Вместо перевода со своей дебетки на кредитку случайно сделал обратную операцию. Итого минус 248 гривен. :(


хе-хе, думаю предшественникам спартанцев премию неоднократно выдали и еще выплачивают, может даже после увольнения: всего одно интерфейсное решение - а каков профит(!)

с другой стороны, кривая обучения - один раз в год,
я вот второй год несколько раз успеваю остановиться

надо гянуть как оно в Сенсе - оставили или нет
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 19:38

MASolomko рассчитывался картой А-банка - снимало сразу.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 20:39

  Alfa_Bank написав:
  citramon написав:Если открывать депозит в интернет банкинге в субботу 16,01,2021 то каким числом он откроется ?

Добрый день. Эта суббота рабочая, откроется 16-м.

Відділення, СЕП - все штатно працюватиме?
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 21:05

  lloydbanksua написав:Расплачиваюсь картой в метро - сумма списывается не сразу, может через несколько часов, может на следующий день или даже несколько. Это принимающий банк так тупит, который обслуживает терминалы?

Если метро в Харькове, то вполне нормально. Тут что банк эквайер , что интегратор два сапога пара. ничего нормально сделать не могут :mrgreen:
У меня был случай, оплата прошла через 10 дней :?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 21:21

Kalgan Харьков) Я так понимаю их Мега обслуживает, тогда неудивительно, что так происходит) :mrgreen:
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 21:55

  lloydbanksua написав:Kalgan Харьков) Я так понимаю их Мега обслуживает, тогда неудивительно, что так происходит) :mrgreen:

нет, ощАд :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 22:18

Kalgan ещё лучше :D
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 22:21

  Alfa_Bank написав:
  citramon написав:Если открывать депозит в интернет банкинге в субботу 16,01,2021 то каким числом он откроется ?

Добрый день. Эта суббота рабочая, откроется 16-м.

з приводу субот/неділь ще питання - якщо дата закінчення депозиту припадає на суботу/неділю і він такий що пролонговується, якою датою відкривається пролонгований депозит - на наступною датою після суботи/неділі, навіть якщо це і буде наприклад неділя після суботи, чи наступним за вихідними робочим днем, тобто понеділком?
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 08:21

  Кочевник написав:
  Alfa_Bank написав:
  citramon написав:Если открывать депозит в интернет банкинге в субботу 16,01,2021 то каким числом он откроется ?

Добрый день. Эта суббота рабочая, откроется 16-м.

Відділення, СЕП - все штатно працюватиме?

Доброго дня. Так, але пам'ятайте, что це режим п'ятниці, якщо будете збиратись у відділення.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 08:26

  wild.tomcat написав:
  Alfa_Bank написав:
  citramon написав:Если открывать депозит в интернет банкинге в субботу 16,01,2021 то каким числом он откроется ?

Добрый день. Эта суббота рабочая, откроется 16-м.

з приводу субот/неділь ще питання - якщо дата закінчення депозиту припадає на суботу/неділю і він такий що пролонговується, якою датою відкривається пролонгований депозит - на наступною датою після суботи/неділі, навіть якщо це і буде наприклад неділя після суботи, чи наступним за вихідними робочим днем, тобто понеділком?

Добрий день. Що таке пролонгація депозита?
Alfa_Bank
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