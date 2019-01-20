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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:42
Alfa_Bank написав:
пам'ятайте, что це режим п'ятниці, якщо будете збиратись у відділення.
Це означає, що запросити на каву менеджера після відвідин відділення?
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:45
Кочевник написав: Alfa_Bank написав:
пам'ятайте, что це режим п'ятниці, якщо будете збиратись у відділення.
Це означає, що запросити на каву менеджера після відвідин відділення?
ну даа, причем это можно сделать на час раньше чем в обычный день
... делайте хоть что-нибудь!
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