|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:42
Alfa_Bank написав:
пам'ятайте, что це режим п'ятниці, якщо будете збиратись у відділення.
Це означає, що запросити на каву менеджера після відвідин відділення?
Підпис без реферальних посилань
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 1789
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 310 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:45
Кочевник написав: Alfa_Bank написав:
пам'ятайте, что це режим п'ятниці, якщо будете збиратись у відділення.
Це означає, що запросити на каву менеджера після відвідин відділення?
ну даа, причем это можно сделать на час раньше чем в обычный день
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 33433
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2645 раз.
- Подякували: 3953 раз.
-
- Профіль
-
2
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 1789
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 310 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:36
Valeriy237 написав: ingtrans написав: M-Audio написав:
Теперь там будут "бонусы", которые могут списываться в оплату за те же мегабайты с минутами (то есть - никогда), но только не в счет абонплаты за пакет. За пакет не забывайте вносить живые денежки.
Не-не, в Киевстаре абонплата за бонусы идет. За отца с июля не плачу живыми деньгами, а за себя где-то с сентября или октября - все бонусы да бонусы.
У меня Киевстар контракт и бонусы на абонплату не доступны, только на дополнительные услуги.
И у меня контракт. Бесполезные бонусы получаются.
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 1127
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|45441
|5586393
|
П'ят 15 січ, 2021 13:48
sergia
|
|249
|274269
|
|
|18488
|2602292
|
|