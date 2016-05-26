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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:42
Alfa_Bank написав:
пам'ятайте, что це режим п'ятниці, якщо будете збиратись у відділення.
Це означає, що запросити на каву менеджера після відвідин відділення?
Підпис без реферальних посилань
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:45
Кочевник написав: Alfa_Bank написав:
пам'ятайте, что це режим п'ятниці, якщо будете збиратись у відділення.
Це означає, що запросити на каву менеджера після відвідин відділення?
ну даа, причем это можно сделать на час раньше чем в обычный день
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:36
Valeriy237 написав: ingtrans написав: M-Audio написав:
Теперь там будут "бонусы", которые могут списываться в оплату за те же мегабайты с минутами (то есть - никогда), но только не в счет абонплаты за пакет. За пакет не забывайте вносить живые денежки.
Не-не, в Киевстаре абонплата за бонусы идет. За отца с июля не плачу живыми деньгами, а за себя где-то с сентября или октября - все бонусы да бонусы.
У меня Киевстар контракт и бонусы на абонплату не доступны, только на дополнительные услуги.
И у меня контракт. Бесполезные бонусы получаются.
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rollo
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:59
rollo у меня "все разом" и тоже бесполезные бонусы, а жаль
Кешбечные карты!
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:39
omb написав:
rollo у меня "все разом" и тоже бесполезные бонусы, а жаль
У меня тоже "все разом", думал как раз пополнение сделать...
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:41
omb,
якщо не платити за Все разом, то там жеж буде тариф на зв'язок в мережі кс 2грн/день. 30грн вистачить на 15 днів.
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:32
KVV домашний интернет отключат)
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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