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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9235923692379238>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:42

  Alfa_Bank написав:пам'ятайте, что це режим п'ятниці, якщо будете збиратись у відділення.

Це означає, що запросити на каву менеджера після відвідин відділення? :oops:
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:45

  Кочевник написав:
  Alfa_Bank написав:пам'ятайте, что це режим п'ятниці, якщо будете збиратись у відділення.

Це означає, що запросити на каву менеджера після відвідин відділення? :oops:

ну даа, причем это можно сделать на час раньше чем в обычный день 8)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:48

Кочевник А что, уже есть кто на примете или план долго вынашивался? :mrgreen:
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:35

  lloydbanksua написав:Кочевник А что, уже есть кто на примете или план долго вынашивался? :mrgreen:

В моєму відділенні багато примітних дівчат :)
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:36

  Valeriy237 написав:
  ingtrans написав:
  M-Audio написав:Теперь там будут "бонусы", которые могут списываться в оплату за те же мегабайты с минутами (то есть - никогда), но только не в счет абонплаты за пакет. За пакет не забывайте вносить живые денежки.

Не-не, в Киевстаре абонплата за бонусы идет. За отца с июля не плачу живыми деньгами, а за себя где-то с сентября или октября - все бонусы да бонусы.


У меня Киевстар контракт и бонусы на абонплату не доступны, только на дополнительные услуги.

И у меня контракт. Бесполезные бонусы получаются.
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:59

rollo у меня "все разом" и тоже бесполезные бонусы, а жаль
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:39

  omb написав:rollo у меня "все разом" и тоже бесполезные бонусы, а жаль

У меня тоже "все разом", думал как раз пополнение сделать...
lloydbanksua
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Повідомлень: 441
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 16:41

omb,
якщо не платити за Все разом, то там жеж буде тариф на зв'язок в мережі кс 2грн/день. 30грн вистачить на 15 днів.
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:32

KVV домашний интернет отключат)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2820
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:12

А де у Сенса Хистори Сообщений (СМС+пуши)?
Вот к Мобайлу еще Лёшик притарочил такую полезную весЧь.
А спартанцы шо? Не шмагли? Они щитают, шо лучше в Чате лукапы вылавливать?
А чат малчЫт как рыба. Вот думаю перезайти в Мобайл таки.

Яка дуристь цей ваш Сенс, рації в ньому ніякої :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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