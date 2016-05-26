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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:28
clientage написав:
Яка дуристь цей ваш Сенс, рації в ньому ніякої
Зато теперь каждый день смс-спам шлют, "мы переходим на сенс"
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:31
Щось гутарять, що недовго працювати лишилося Мобайлу. До літа не доживе.
Підпис без реферальних посилань
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Кочевник
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:37
Кочевник написав:
Щось гутарять, що недовго працювати лишилося Мобайлу. До літа не доживе.
Ну от як закриють, тоді на сенc і перейдемо. а поки сенсу не бачу
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