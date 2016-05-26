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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9235923692379238

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:28

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Яка дуристь цей ваш Сенс, рації в ньому ніякої

Зато теперь каждый день смс-спам шлют, "мы переходим на сенс" :mrgreen:
Kalgan
 
Повідомлень: 598
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:31

Re: Альфа-Банк

Щось гутарять, що недовго працювати лишилося Мобайлу. До літа не доживе.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
Повідомлень: 1790
З нами з: 16.02.17
Подякував: 310 раз.
Подякували: 108 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:37

  Кочевник написав:Щось гутарять, що недовго працювати лишилося Мобайлу. До літа не доживе.

Ну от як закриють, тоді на сенc і перейдемо. а поки сенсу не бачу :)
Kalgan
 
Повідомлень: 598
З нами з: 02.01.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 70 раз.
 
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  #<1 ... 9235923692379238
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