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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:28
clientage написав:
Яка дуристь цей ваш Сенс, рації в ньому ніякої
Зато теперь каждый день смс-спам шлют, "мы переходим на сенс"
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Kalgan
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:31
Щось гутарять, що недовго працювати лишилося Мобайлу. До літа не доживе.
Підпис без реферальних посилань
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Кочевник
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:37
Кочевник написав:
Щось гутарять, що недовго працювати лишилося Мобайлу. До літа не доживе.
Ну от як закриють, тоді на сенc і перейдемо. а поки сенсу не бачу
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Kalgan
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:40
omb написав:KVV
домашний интернет отключат)
я знаю)
мені вже давно відключили, бо взяв собі лайф з безлімітним інетом за 100грн/рік
так, що бонуси можуть згодитися і в тарифі Все разом.
По темі Алли:
для валютообміну гривня на Вайт як має потрапити - тягнути, штовхати, СЕП?
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KVV
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:45
KVV написав:
По темі Алли:
для валютообміну гривня на Вайт як має потрапити - тягнути, штовхати, СЕП?
Немає значення.
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velvet
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:58
velvet написав: KVV написав:
По темі Алли:
для валютообміну гривня на Вайт як має потрапити - тягнути, штовхати, СЕП?
Немає значення.
судя по сообщениям в их чате, в сенсе могут быть проблемы с обменом, если средства не провелись по счету пакетки
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Kalgan
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