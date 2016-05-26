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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:28
clientage написав:
Яка дуристь цей ваш Сенс, рації в ньому ніякої
Зато теперь каждый день смс-спам шлют, "мы переходим на сенс"
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:31
Щось гутарять, що недовго працювати лишилося Мобайлу. До літа не доживе.
Підпис без реферальних посилань
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Кочевник
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:37
Кочевник написав:
Щось гутарять, що недовго працювати лишилося Мобайлу. До літа не доживе.
Ну от як закриють, тоді на сенc і перейдемо. а поки сенсу не бачу
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Kalgan
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:40
omb написав:KVV
домашний интернет отключат)
я знаю)
мені вже давно відключили, бо взяв собі лайф з безлімітним інетом за 100грн/рік
так, що бонуси можуть згодитися і в тарифі Все разом.
По темі Алли:
для валютообміну гривня на Вайт як має потрапити - тягнути, штовхати, СЕП?
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KVV
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:45
KVV написав:
По темі Алли:
для валютообміну гривня на Вайт як має потрапити - тягнути, штовхати, СЕП?
Немає значення.
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velvet
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:58
velvet написав: KVV написав:
По темі Алли:
для валютообміну гривня на Вайт як має потрапити - тягнути, штовхати, СЕП?
Немає значення.
судя по сообщениям в их чате, в сенсе могут быть проблемы с обменом, если средства не провелись по счету пакетки
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Kalgan
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Додано: Суб 16 січ, 2021 00:53
omb написав:rollo
у меня "все разом" и тоже бесполезные бонусы, а жаль
Разве что оплатить бонусами идеальный роуминг?
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Додано: Суб 16 січ, 2021 08:07
clientage написав:
А де у Сенса Хистори Сообщений (СМС+пуши)?
Вот к Мобайлу еще Лёшик притарочил такую полезную весЧь.
А спартанцы шо? Не шмагли? Они щитают, шо лучше в Чате лукапы вылавливать?
А чат малчЫт как рыба. Вот думаю перезайти в Мобайл таки.
Яка дуристь цей ваш Сенс, рації в ньому ніякої
Доброго дня. В Сенс є лише вкладка Історія з операціями по рахункам.
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Додано: Суб 16 січ, 2021 09:09
Kalgan написав: velvet написав: KVV написав:
По темі Алли:
для валютообміну гривня на Вайт як має потрапити - тягнути, штовхати, СЕП?
Немає значення.
судя по сообщениям в их чате, в сенсе могут быть проблемы с обменом, если средства не провелись по счету пакетки
Потестив.
- поповнення в терміналі Сіті24 - дає міняти.
- штовхнув з Фарса - дає міняти.
Але це все для дрібних сум.
Фонд/два - тільки СЕП.
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Додано: Суб 16 січ, 2021 09:30
Alfa_Bank написав: clientage написав:
А де у Сенса Хистори Сообщений (СМС+пуши)?
Вот к Мобайлу еще Лёшик притарочил такую полезную весЧь.
А спартанцы шо? Не шмагли? Они щитают, шо лучше в Чате лукапы вылавливать?
А чат малчЫт как рыба. Вот думаю перезайти в Мобайл таки.
Яка дуристь цей ваш Сенс, рації в ньому ніякої
Доброго дня. В Сенс є лише вкладка Історія з операціями по рахункам.
Правилом хорошего тона любых УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЙ всегда было и есть: не УБИВАТЬ, то шо было хорошим.
Поэтому только из-за этого предлагаю лишить Сенс приставки Супер.
"Ап" пока мона оставить, бо реально приходится все время быть на взводе
... делайте хоть что-нибудь!
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