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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9236923792389239>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:28

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Яка дуристь цей ваш Сенс, рації в ньому ніякої

Зато теперь каждый день смс-спам шлют, "мы переходим на сенс" :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:31

Re: Альфа-Банк

Щось гутарять, що недовго працювати лишилося Мобайлу. До літа не доживе.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:37

  Кочевник написав:Щось гутарять, що недовго працювати лишилося Мобайлу. До літа не доживе.

Ну от як закриють, тоді на сенc і перейдемо. а поки сенсу не бачу :)
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:40

  omb написав:KVV домашний интернет отключат)

я знаю)
мені вже давно відключили, бо взяв собі лайф з безлімітним інетом за 100грн/рік

так, що бонуси можуть згодитися і в тарифі Все разом.

По темі Алли:
для валютообміну гривня на Вайт як має потрапити - тягнути, штовхати, СЕП?
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:45

Re: Альфа-Банк

  KVV написав:По темі Алли:
для валютообміну гривня на Вайт як має потрапити - тягнути, штовхати, СЕП?

Немає значення.
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velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:58

  velvet написав:
  KVV написав:По темі Алли:
для валютообміну гривня на Вайт як має потрапити - тягнути, штовхати, СЕП?

Немає значення.

судя по сообщениям в их чате, в сенсе могут быть проблемы с обменом, если средства не провелись по счету пакетки :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 00:53

  omb написав:rollo у меня "все разом" и тоже бесполезные бонусы, а жаль

Разве что оплатить бонусами идеальный роуминг? :roll:
rollo
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 08:07

  clientage написав:А де у Сенса Хистори Сообщений (СМС+пуши)?
Вот к Мобайлу еще Лёшик притарочил такую полезную весЧь.
А спартанцы шо? Не шмагли? Они щитают, шо лучше в Чате лукапы вылавливать?
А чат малчЫт как рыба. Вот думаю перезайти в Мобайл таки.

Яка дуристь цей ваш Сенс, рації в ньому ніякої :evil:

Доброго дня. В Сенс є лише вкладка Історія з операціями по рахункам.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 09:09

  Kalgan написав:
  velvet написав:
  KVV написав:По темі Алли:
для валютообміну гривня на Вайт як має потрапити - тягнути, штовхати, СЕП?

Немає значення.

судя по сообщениям в их чате, в сенсе могут быть проблемы с обменом, если средства не провелись по счету пакетки :mrgreen:

Потестив.
- поповнення в терміналі Сіті24 - дає міняти.
- штовхнув з Фарса - дає міняти.

Але це все для дрібних сум.
Фонд/два - тільки СЕП.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 09:30

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:А де у Сенса Хистори Сообщений (СМС+пуши)?
Вот к Мобайлу еще Лёшик притарочил такую полезную весЧь.
А спартанцы шо? Не шмагли? Они щитают, шо лучше в Чате лукапы вылавливать?
А чат малчЫт как рыба. Вот думаю перезайти в Мобайл таки.

Яка дуристь цей ваш Сенс, рації в ньому ніякої :evil:

Доброго дня. В Сенс є лише вкладка Історія з операціями по рахункам.

Правилом хорошего тона любых УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЙ всегда было и есть: не УБИВАТЬ, то шо было хорошим.
Поэтому только из-за этого предлагаю лишить Сенс приставки Супер.
"Ап" пока мона оставить, бо реально приходится все время быть на взводе :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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