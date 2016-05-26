т.е. вы предлагаете лишить себя удобнейшего функционала когда можно почитать пуши многих приложений не разблокируя экран из-за банков идиотов?
а может это все же банкам не стоит в пушах коды рассылать?
ИМХО как то логичнее.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 січ, 2021 10:41
т.е. вы предлагаете лишить себя удобнейшего функционала когда можно почитать пуши многих приложений не разблокируя экран из-за банков идиотов?
а может это все же банкам не стоит в пушах коды рассылать?
ИМХО как то логичнее.
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