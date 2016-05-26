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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9236923792389239

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 10:41

  wtf написав:
  mephala написав:особенно улыбают пуши с кодом которые можно почитать даже не разблокировав экран.

можно зайти в настройки безопасности на смартфоне и включить скрывать текст уведомлений на заблокированном экране
или на пуши настройка не действует?


т.е. вы предлагаете лишить себя удобнейшего функционала когда можно почитать пуши многих приложений не разблокируя экран из-за банков идиотов?
а может это все же банкам не стоит в пушах коды рассылать?
ИМХО как то логичнее.
mephala
 
Повідомлень: 7102
З нами з: 07.04.14
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  #<1 ... 9236923792389239
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