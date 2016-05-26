т.е. вы предлагаете лишить себя удобнейшего функционала когда можно почитать пуши многих приложений не разблокируя экран из-за банков идиотов?
а может это все же банкам не стоит в пушах коды рассылать?
ИМХО как то логичнее.
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Додано: Суб 16 січ, 2021 10:41
т.е. вы предлагаете лишить себя удобнейшего функционала когда можно почитать пуши многих приложений не разблокируя экран из-за банков идиотов?
а может это все же банкам не стоит в пушах коды рассылать?
ИМХО как то логичнее.
Додано: Суб 16 січ, 2021 12:32
Re: Альфа-Банк
В настройках телефона, приложения, выберите АЛьфовское - дальше есть пункт "разрешения".
Запретите пуши банковским приложухам.
Все остальные будут приходить.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Суб 16 січ, 2021 12:38
Ну т.е. оперативно пуши уже никто видеть не будет: ни хозяин ни враг. И хистори по ним у Алки нема. Прийдется лазить в ИБ, смотреть
По СМСкам есть хистори, по пушам в Мобайле или у Таси, Сибаса есть хистори.
Т.е. если чо провтыкал, то мона оперативно подсмотреть в Хистори, а не лазить по всем 15 картам у Алки, и анализировать недоВыписку в Сенсе
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 16 січ, 2021 13:24
ну это тоже костыль. пуши банковские интересно видеть - информацию или оплаты.
но вот рассылаемые коды в пушах видеть не хочется.
идеально что бы коды можно было посмотреть только зайдя в приложение.
ЗЫ
я уже молчу вообще о целесообразности пуша с кодом в то же приложение откуда инициируется финансовая операция если пуш приходит не на оплату на стороне а на оплату в самом приложении.
так что мое мнение будет всегда однозначно - коды должны рассылаться в СМС на фин телефон. еще круче - как сделал укргаз когда код зашифрован и его может прочитать только приложение.
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