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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 січ, 2021 10:41
wtf написав: mephala написав:
особенно улыбают пуши с кодом которые можно почитать даже не разблокировав экран.
можно зайти в настройки безопасности на смартфоне и включить скрывать текст уведомлений на заблокированном экране
или на пуши настройка не действует?
т.е. вы предлагаете лишить себя удобнейшего функционала когда можно почитать пуши многих приложений не разблокируя экран из-за банков идиотов?
а может это все же банкам не стоит в пушах коды рассылать?
ИМХО как то логичнее.
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mephala
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Додано: Суб 16 січ, 2021 12:32
mephala написав:
себя удобнейшего функционала когда можно почитать пуши многих приложений не разблокируя экран из-за банков идиотов?
В настройках телефона, приложения, выберите АЛьфовское - дальше есть пункт "разрешения".
Запретите пуши банковским приложухам.
Все остальные будут приходить.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Суб 16 січ, 2021 12:38
ukrprom2014 написав: mephala написав:
себя удобнейшего функционала когда можно почитать пуши многих приложений не разблокируя экран из-за банков идиотов?
В настройках телефона, приложения, выберите АЛьфовское - дальше есть пункт "разрешения".
Запретите пуши банковским приложухам.
Все остальные будут приходить.
Ну т.е. оперативно пуши уже никто видеть не будет: ни хозяин ни враг. И хистори по ним у Алки нема. Прийдется лазить в ИБ, смотреть
По СМСкам есть хистори, по пушам в Мобайле или у Таси, Сибаса есть хистори.
Т.е. если чо провтыкал, то мона оперативно подсмотреть в Хистори, а не лазить по всем 15 картам у Алки, и анализировать недоВыписку в Сенсе
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 16 січ, 2021 13:24
ukrprom2014 написав: mephala написав:
себя удобнейшего функционала когда можно почитать пуши многих приложений не разблокируя экран из-за банков идиотов?
В настройках телефона, приложения, выберите АЛьфовское - дальше есть пункт "разрешения".
Запретите пуши банковским приложухам.
Все остальные будут приходить.
ну это тоже костыль. пуши банковские интересно видеть - информацию или оплаты.
но вот рассылаемые коды в пушах видеть не хочется.
идеально что бы коды можно было посмотреть только зайдя в приложение.
ЗЫ
я уже молчу вообще о целесообразности пуша с кодом в то же приложение откуда инициируется финансовая операция если пуш приходит не на оплату на стороне а на оплату в самом приложении.
так что мое мнение будет всегда однозначно - коды должны рассылаться в СМС на фин телефон. еще круче - как сделал укргаз когда код зашифрован и его может прочитать только приложение.
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mephala
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Додано: Суб 16 січ, 2021 14:16
Набросились на СупперррСенсс!
В нём за последние 60 дней всего 26 "инцидентов" (это Алла так нежно называет дни, когда супер-пупер сенс не работал или работал криво). Ну и ещё 3-4 раза "регламентные работы" (тоже сенс не работал). Это то, что коснулось всех. А сколько тысяч индивидуальных случаев, когда Супер был Несупер-известно одной Алле. У меня, например, дважды.
Но зато когда Сенс работает (не часто)-это что-то Супер!
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DONALD
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Додано: Суб 16 січ, 2021 14:20
rollo написав: omb написав:rollo
у меня "все разом" и тоже бесполезные бонусы, а жаль
Разве что оплатить бонусами идеальный роуминг?
Идеальный роуминг не оплатится бонусами.
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WachtAmRhein
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Додано: Суб 16 січ, 2021 14:21
mephala написав: ukrprom2014 написав: mephala написав:
себя удобнейшего функционала когда можно почитать пуши многих приложений не разблокируя экран из-за банков идиотов?
я уже молчу вообще о целесообразности пуша с кодом в то же приложение откуда инициируется финансовая операция если пуш приходит не на оплату на стороне а на оплату в самом приложении.
так что мое мнение будет всегда однозначно - коды должны рассылаться в СМС на фин телефон. еще круче - как сделал укргаз когда код зашифрован и его может прочитать только приложение.
push - найбезпечніший спосіб доставки повідомлень, на відміну від смс
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Son of Sun
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Додано: Суб 16 січ, 2021 14:23
Ну и так, небольшой вопрос: почему usd (реально смешную сумму) удалось заказать только на вторую половину дня 19.01.? Заказ был сделан 13.01.утром. Это с учётом рабочей субботы
Наверное инкассацию улитки делают
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DONALD
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Додано: Суб 16 січ, 2021 14:25
DONALD написав:
Ну и так, небольшой вопрос: почему usd (реально смешную сумму) удалось заказать только на вторую половину дня 19.01.? Заказ был сделан 13.01.утром. Это с учётом рабочей субботы
Наверное инкассацию улитки делают
у них вроде регламент до 5 рабочих дней
Но если сумма смешная, то она вполне может быть в наличии в кассе и без заказа.
про вторую половину дня тоже на ветки обсуждали.
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Kalgan
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Додано: Суб 16 січ, 2021 14:40
Kalgan написав: DONALD написав:
Ну и так, небольшой вопрос: почему usd (реально смешную сумму) удалось заказать только на вторую половину дня 19.01.? Заказ был сделан 13.01.утром. Это с учётом рабочей субботы
Наверное инкассацию улитки делают
у них вроде регламент до 5 рабочих дней
Но если сумма смешная, то она вполне может быть в наличии в кассе и без заказа.
про вторую половину дня тоже на ветки обсуждали.
Та в регламенте можно и 15, и 30 дней написать. И наср..наплевать на него, когда "самолёты не летают". Просто, как и у многих на этом форуме, есть опыт работы с десятком-другим украинских банков, и вот эти вот 5 дней Аллы выглядят как работа улиток под руководством Ленивца из Зоотрополиса.
А наугад ездить-выдадут, не выдадут, я не езжу. Ценю своё время.
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DONALD
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