Додано: Суб 16 січ, 2021 13:24

ukrprom2014 написав: mephala написав: себя удобнейшего функционала когда можно почитать пуши многих приложений не разблокируя экран из-за банков идиотов? себя удобнейшего функционала когда можно почитать пуши многих приложений не разблокируя экран из-за банков идиотов?

В настройках телефона, приложения, выберите АЛьфовское - дальше есть пункт "разрешения".

Запретите пуши банковским приложухам.

Все остальные будут приходить. В настройках телефона, приложения, выберите АЛьфовское - дальше есть пункт "разрешения".Запретите пуши банковским приложухам.Все остальные будут приходить.

ну это тоже костыль. пуши банковские интересно видеть - информацию или оплаты.но вот рассылаемые коды в пушах видеть не хочется.идеально что бы коды можно было посмотреть только зайдя в приложение.ЗЫя уже молчу вообще о целесообразности пуша с кодом в то же приложение откуда инициируется финансовая операция если пуш приходит не на оплату на стороне а на оплату в самом приложении.так что мое мнение будет всегда однозначно - коды должны рассылаться в СМС на фин телефон. еще круче - как сделал укргаз когда код зашифрован и его может прочитать только приложение.