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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 січ, 2021 14:47
DONALD написав:
Ну и так, небольшой вопрос: почему usd (реально смешную сумму) удалось заказать только на вторую половину дня 19.01.? Заказ был сделан 13.01.утром. Это с учётом рабочей субботы
Наверное инкассацию улитки делают
Доброго дня. Напишіть дані в ПП, перевірю. Зазвичай замовлення виконуємо швидше.
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