Альфа-Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 січ, 2021 14:47
DONALD написав:
Ну и так, небольшой вопрос: почему usd (реально смешную сумму) удалось заказать только на вторую половину дня 19.01.? Заказ был сделан 13.01.утром. Это с учётом рабочей субботы
Наверное инкассацию улитки делают
Доброго дня. Зазвичай замовлення виконуємо швидше. Перевіряю.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 9888
З нами з: 18.02.13
Подякував: 102 раз.
Подякували: 904 раз.
Профіль
1
1
Додано: Суб 16 січ, 2021 15:37
ОфПреду
Снятие в банкомате в месячный лимит считается по дате операции или распределения по счету?
mephala
Повідомлень: 7104
З нами з: 07.04.14
Подякував: 188 раз.
Подякували: 794 раз.
Профіль
Додано: Суб 16 січ, 2021 15:40
mephala написав:
ОфПреду
Снятие в банкомате в месячный лимит считается по дате операции или распределения по счету?
дате операции
...хотяя може суперспартанцы уже переиграли
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
1
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 33452
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2645 раз.
Подякували: 3956 раз.
Профіль
2
Додано: Суб 16 січ, 2021 15:45
mephala написав:
ОфПреду
Снятие в банкомате в месячный лимит считается по дате операции или распределения по счету?
Доброго дня. Примітка 3 тарифів: При розрахунку місячного ліміту враховуються операції по даті іх здійснення.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 9888
З нами з: 18.02.13
Подякував: 102 раз.
Подякували: 904 раз.
Профіль
1
1
Додано: Суб 16 січ, 2021 16:07
Внезапно обнаружил, что увеличили лимит на 20к на Максимум.
Полтора месяца назад уже было увеличение на 11к. Теперь на этой и Red Cash суммарно 76к лимита.
Выставляюсь.
Отримай бонус за оформлення картки: - 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank lx4.me/c/vpS6teus - 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ v.pumb.ua/bcozbs в Viber - 50 грн monobank | Universal Bank monobank.ua/r/zycvLb - 50 грн Зелена | А-Банк a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
Striker
Повідомлень: 1410
З нами з: 15.02.20
Подякував: 187 раз.
Подякували: 169 раз.
Профіль
Додано: Суб 16 січ, 2021 16:19
Striker
, Аллюсик небойсь мартишку или мадеру любыть.
Мне тож лимиту долили
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
1
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 33452
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2645 раз.
Подякували: 3956 раз.
Профіль
2
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
45464
5590540
18492
2604161
513
78563