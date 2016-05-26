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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9237923892399240

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 14:47

  DONALD написав:Ну и так, небольшой вопрос: почему usd (реально смешную сумму) удалось заказать только на вторую половину дня 19.01.? Заказ был сделан 13.01.утром. Это с учётом рабочей субботы :shock: Наверное инкассацию улитки делают :D

Доброго дня. Зазвичай замовлення виконуємо швидше. Перевіряю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 15:37

Re: Альфа-Банк

ОфПреду
Снятие в банкомате в месячный лимит считается по дате операции или распределения по счету?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 15:40

  mephala написав:ОфПреду
Снятие в банкомате в месячный лимит считается по дате операции или распределения по счету?

дате операции
...хотяя може суперспартанцы уже переиграли :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 15:45

  mephala написав:ОфПреду
Снятие в банкомате в месячный лимит считается по дате операции или распределения по счету?

Доброго дня. Примітка 3 тарифів: При розрахунку місячного ліміту враховуються операції по даті іх здійснення.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 16:07

Внезапно обнаружил, что увеличили лимит на 20к на Максимум. :shock: Полтора месяца назад уже было увеличение на 11к. Теперь на этой и Red Cash суммарно 76к лимита. :)

Выставляюсь. :lol:
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Striker
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 16:19

Striker, Аллюсик небойсь мартишку или мадеру любыть.
Мне тож лимиту долили :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 9237923892399240
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