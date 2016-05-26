Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 січ, 2021 14:47
DONALD написав:
Ну и так, небольшой вопрос: почему usd (реально смешную сумму) удалось заказать только на вторую половину дня 19.01.? Заказ был сделан 13.01.утром. Это с учётом рабочей субботы
Наверное инкассацию улитки делают
Доброго дня. Зазвичай замовлення виконуємо швидше. Перевіряю.
Alfa_Bank
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Додано: Суб 16 січ, 2021 15:37
ОфПреду
Снятие в банкомате в месячный лимит считается по дате операции или распределения по счету?
mephala
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Додано: Суб 16 січ, 2021 15:40
mephala написав:
ОфПреду
Снятие в банкомате в месячный лимит считается по дате операции или распределения по счету?
дате операции
...хотяя може суперспартанцы уже переиграли
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Суб 16 січ, 2021 15:45
mephala написав:
ОфПреду
Снятие в банкомате в месячный лимит считается по дате операции или распределения по счету?
Доброго дня. Примітка 3 тарифів: При розрахунку місячного ліміту враховуються операції по даті іх здійснення.
Alfa_Bank
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Додано: Суб 16 січ, 2021 16:07
Внезапно обнаружил, что увеличили лимит на 20к на Максимум.
Полтора месяца назад уже было увеличение на 11к. Теперь на этой и Red Cash суммарно 76к лимита.
Выставляюсь.
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Striker
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Додано: Суб 16 січ, 2021 16:19
Striker
, Аллюсик небойсь мартишку или мадеру любыть.
Мне тож лимиту долили
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Суб 16 січ, 2021 20:47
clientage написав: Striker
, Аллюсик небойсь мартишку или мадеру любыть.
Мне тож лимиту долили
Угу, ещё немного и можно снять все бабки и в Израиль на пмж
WachtAmRhein
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Додано: Суб 16 січ, 2021 23:00
максимум долили по максимуму, рассрочек только шаровых нет ((
теперь бы за Коммунальные да по 10% орехами...
cohan
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Додано: Суб 16 січ, 2021 23:53
Alfa_Bank, вопрос у меня таков:
1) есть карта Выгода, которая, ну, совсем я так понял, не выгодНа, а на Ред как-то транзитом можно или на Коннект? Коннект в кешью или стенд елоун? 2) вас не смущают ошибки в тарифах по Альфа-коннект или у вас действительно кредитные деньги можно бесплатно снять - переслать ?
idealstorm
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Додано: Суб 16 січ, 2021 23:55
WachtAmRhein написав: rollo написав: omb написав: rollo
у меня "все разом" и тоже бесполезные бонусы, а жаль
Разве что оплатить бонусами идеальный роуминг?
Идеальный роуминг не оплатится бонусами.
Совсем бесполезные бонусы.
rollo
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