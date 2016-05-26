idealstorm написав:Alfa_Bank, вопрос у меня таков:
1) есть карта Выгода, которая, ну, совсем я так понял, не выгодНа, а на Ред как-то транзитом можно или на Коннект? Коннект в кешью или стенд елоун?
2) вас не смущают ошибки в тарифах по Альфа-коннект или у вас действительно кредитные деньги можно бесплатно снять - переслать ?
1. Шо транзитом? ...елоун. И Коннект, и Эко, и Готівка, и Выгода -- елоун.
2. Действительно. Мона снять налом или сторонним р2р сдернуть (ток не СЭПом). Ток за каждый день пользования будет 26% годовых, а если к РД не загасите, то еще и 3.5% от текущей суммы долга впаяют. Попробуйте, прикольно -- есть куча любителей снимать налик с кредитки даж под 40% годовых. Говорят мона сразу купить битка, а он завтра по 100К буудит