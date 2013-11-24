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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9238923992409241

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 00:00

  idealstorm написав:Alfa_Bank, вопрос у меня таков:
1) есть карта Выгода, которая, ну, совсем я так понял, не выгодНа, а на Ред как-то транзитом можно или на Коннект? Коннект в кешью или стенд елоун?

2) вас не смущают ошибки в тарифах по Альфа-коннект или у вас действительно кредитные деньги можно бесплатно снять - переслать ?

1. Шо транзитом? ...елоун. И Коннект, и Эко, и Готівка, и Выгода -- елоун.
2. Действительно. Мона снять налом или сторонним р2р сдернуть (ток не СЭПом). Ток за каждый день пользования будет 26% годовых, а если к РД не загасите, то еще и 3.5% от текущей суммы долга впаяют. Попробуйте, прикольно -- есть куча любителей снимать налик с кредитки даж под 40% годовых. Говорят мона сразу купить битка, а он завтра по 100К буудит :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 09:05

Статус - уже PROфи. 6 категорий из 10.
И что?
Карта почти целый месяц лежит на полке, потому что некуда тратить... Лимит свыше 30к простаивает...
Потому что есть масса других более полезных карт.
Раньше как-то повеселей было, а сейчас тот же КоКо от Форварда юзается в паре с Б5+Пудра - и закрывает почти все потребности.
Книги за 20% - это, конечно, круто, но я известными сайтами как-то не пользуюсь. А обычные канцелярские магазины - закрыты на локдаун (это ж надо было так подгадать с категорией).

Может,еще есть интересные варианты? Постучитесь в личку, буду бесконечно признателен.
Хоть бы бесплатные рассрочки вернули. А то тоска.
Искатель
 
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vovareuckij

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