idealstorm написав:Alfa_Bank, вопрос у меня таков: 1) есть карта Выгода, которая, ну, совсем я так понял, не выгодНа, а на Ред как-то транзитом можно или на Коннект? Коннект в кешью или стенд елоун?
2) вас не смущают ошибки в тарифах по Альфа-коннект или у вас действительно кредитные деньги можно бесплатно снять - переслать ?
1. Шо транзитом? ...елоун. И Коннект, и Эко, и Готівка, и Выгода -- елоун. 2. Действительно. Мона снять налом или сторонним р2р сдернуть (ток не СЭПом). Ток за каждый день пользования будет 26% годовых, а если к РД не загасите, то еще и 3.5% от текущей суммы долга впаяют. Попробуйте, прикольно -- есть куча любителей снимать налик с кредитки даж под 40% годовых. Говорят мона сразу купить битка, а он завтра по 100К буудит
Статус - уже PROфи. 6 категорий из 10. И что? Карта почти целый месяц лежит на полке, потому что некуда тратить... Лимит свыше 30к простаивает... Потому что есть масса других более полезных карт. Раньше как-то повеселей было, а сейчас тот же КоКо от Форварда юзается в паре с Б5+Пудра - и закрывает почти все потребности. Книги за 20% - это, конечно, круто, но я известными сайтами как-то не пользуюсь. А обычные канцелярские магазины - закрыты на локдаун (это ж надо было так подгадать с категорией).
Может,еще есть интересные варианты? Постучитесь в личку, буду бесконечно признателен. Хоть бы бесплатные рассрочки вернули. А то тоска.