idealstorm написав:Alfa_Bank, вопрос у меня таков: 1) есть карта Выгода, которая, ну, совсем я так понял, не выгодНа, а на Ред как-то транзитом можно или на Коннект? Коннект в кешью или стенд елоун?
2) вас не смущают ошибки в тарифах по Альфа-коннект или у вас действительно кредитные деньги можно бесплатно снять - переслать ?
1. Шо транзитом? ...елоун. И Коннект, и Эко, и Готівка, и Выгода -- елоун. 2. Действительно. Мона снять налом или сторонним р2р сдернуть (ток не СЭПом). Ток за каждый день пользования будет 26% годовых, а если к РД не загасите, то еще и 3.5% от текущей суммы долга впаяют. Попробуйте, прикольно -- есть куча любителей снимать налик с кредитки даж под 40% годовых. Говорят мона сразу купить битка, а он завтра по 100К буудит
Статус - уже PROфи. 6 категорий из 10. И что? Карта почти целый месяц лежит на полке, потому что некуда тратить... Лимит свыше 30к простаивает... Потому что есть масса других более полезных карт. Раньше как-то повеселей было, а сейчас тот же КоКо от Форварда юзается в паре с Б5+Пудра - и закрывает почти все потребности. Книги за 20% - это, конечно, круто, но я известными сайтами как-то не пользуюсь. А обычные канцелярские магазины - закрыты на локдаун (это ж надо было так подгадать с категорией).
Может,еще есть интересные варианты? Постучитесь в личку, буду бесконечно признателен. Хоть бы бесплатные рассрочки вернули. А то тоска.
Вот и мне впервые с 1 ноября 2017-го (даты получения первой кредитки в банке) увеличили кредитный лимит на RED с 50 до 70. Причём ровно через месяц как была сделана переведённая в рассрочку покупка в категории "Техника" почти на всю сумму лимита. Совпадение?
Vorlon написав:Вот и мне впервые с 1 ноября 2017-го (даты получения первой кредитки в банке) увеличили кредитный лимит на RED с 50 до 70. Причём ровно через месяц как была сделана переведённая в рассрочку покупка в категории "Техника" почти на всю сумму лимита. Совпадение?
Думаю совпадение. Прежде всего потому что лимит подняли многим форумчанам включая меня. Но уверен что если кто-то кроме вас и покупал технику - то вряд ли ровно месяц назад. У меня к примеру было выбрано примерно 5/6 лимита, но "выборка" осуществлялась более менее равномерно начиная с августа и вся сидит в рассрочка. Причем Алла мне несколько месяцев назад мне лимит уже поднимала, А тут решила повторится. Но в моем случае думаю подход Аллы на увеличение моего лимиты был ИМХО обусловлен другим фактором - мне один из банков в конце прошлого года поднял лимит до величины немного не дотягивающей до 90К - и это стал мой самый большой из имеющихся лимитов из всех моих кредитных карт. Так вот Алла подняла свой лимит именно до этой величины. Такое оЧуЧение что тот банк пытается увеличивать чтобы "убежать" от Аллы, а Алла наоборот не отпускает этот банк далеко, постоянно догоняя.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
Vorlon написав:Вот и мне впервые с 1 ноября 2017-го (даты получения первой кредитки в банке) увеличили кредитный лимит на RED с 50 до 70. Причём ровно через месяц как была сделана переведённая в рассрочку покупка в категории "Техника" почти на всю сумму лимита. Совпадение?
А у меня на долларовом Вайте завалялись 1.5к зелёных, так как вместо депозита предпочитаю играться на валютных колебаниях, поэтому может Альфа и добавила мне сразу 20к, потому что держу временами там валюту перед тем, как сдать по высокому курсу. Перед этим полтора месяца назад повысили на 11.3к, было первоначально 22.5к.
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