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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9239924092419242>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 00:00

  idealstorm написав:Alfa_Bank, вопрос у меня таков:
1) есть карта Выгода, которая, ну, совсем я так понял, не выгодНа, а на Ред как-то транзитом можно или на Коннект? Коннект в кешью или стенд елоун?

2) вас не смущают ошибки в тарифах по Альфа-коннект или у вас действительно кредитные деньги можно бесплатно снять - переслать ?

1. Шо транзитом? ...елоун. И Коннект, и Эко, и Готівка, и Выгода -- елоун.
2. Действительно. Мона снять налом или сторонним р2р сдернуть (ток не СЭПом). Ток за каждый день пользования будет 26% годовых, а если к РД не загасите, то еще и 3.5% от текущей суммы долга впаяют. Попробуйте, прикольно -- есть куча любителей снимать налик с кредитки даж под 40% годовых. Говорят мона сразу купить битка, а он завтра по 100К буудит :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 09:05

Статус - уже PROфи. 6 категорий из 10.
И что?
Карта почти целый месяц лежит на полке, потому что некуда тратить... Лимит свыше 30к простаивает...
Потому что есть масса других более полезных карт.
Раньше как-то повеселей было, а сейчас тот же КоКо от Форварда юзается в паре с Б5+Пудра - и закрывает почти все потребности.
Книги за 20% - это, конечно, круто, но я известными сайтами как-то не пользуюсь. А обычные канцелярские магазины - закрыты на локдаун (это ж надо было так подгадать с категорией).

Может,еще есть интересные варианты? Постучитесь в личку, буду бесконечно признателен.
Хоть бы бесплатные рассрочки вернули. А то тоска.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 09:50

Искатель
Эко_Максимум юзаю в Экомаркете только как идентификацию и дополнительный 1%, расплачиваюсь же КОКО с 4% КБ - выходит почти 5% (за вычетом налога).
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:29

Вот и мне впервые с 1 ноября 2017-го (даты получения первой кредитки в банке) увеличили кредитный лимит на RED с 50 до 70. Причём ровно через месяц как была сделана переведённая в рассрочку покупка в категории "Техника" почти на всю сумму лимита. Совпадение? :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:40

карта RED, открыта в ноябре 2020. вчера вечером в расчетную дату списалась одна копейка. ответ чата:
Зображення
такое только в Альфе или еще в каких-то банках есть? не замечал раньше
gorbatiuk_v
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:44

Там где 0.001 или 0.0001%, там не списывают. А у Аллы 0.01 - приблизительно копейка на тысячу капает за месяц.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:44

Re: Альфа-Банк

  gorbatiuk_v написав:такое только в Альфе или еще в каких-то банках есть? не замечал раньше

Ще фарсик. У інших банках 0.0001% здається, там важко копійку нарахувать
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:45

Re: Альфа-Банк

Знову підвищили ліміт по максу, який і так великий, а ред лишили з малим :)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:46

  Vorlon написав:Вот и мне впервые с 1 ноября 2017-го (даты получения первой кредитки в банке) увеличили кредитный лимит на RED с 50 до 70. Причём ровно через месяц как была сделана переведённая в рассрочку покупка в категории "Техника" почти на всю сумму лимита. Совпадение? :roll:

Думаю совпадение. Прежде всего потому что лимит подняли многим форумчанам включая меня. Но уверен что если кто-то кроме вас и покупал технику - то вряд ли ровно месяц назад. У меня к примеру было выбрано примерно 5/6 лимита, но "выборка" осуществлялась более менее равномерно начиная с августа и вся сидит в рассрочка. Причем Алла мне несколько месяцев назад мне лимит уже поднимала, А тут решила повторится. Но в моем случае думаю подход Аллы на увеличение моего лимиты был ИМХО обусловлен другим фактором - мне один из банков в конце прошлого года поднял лимит до величины немного не дотягивающей до 90К - и это стал мой самый большой из имеющихся лимитов из всех моих кредитных карт. Так вот Алла подняла свой лимит именно до этой величины. Такое оЧуЧение что тот банк пытается увеличивать чтобы "убежать" от Аллы, а Алла наоборот не отпускает этот банк далеко, постоянно догоняя.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:48

  Vorlon написав:Вот и мне впервые с 1 ноября 2017-го (даты получения первой кредитки в банке) увеличили кредитный лимит на RED с 50 до 70. Причём ровно через месяц как была сделана переведённая в рассрочку покупка в категории "Техника" почти на всю сумму лимита. Совпадение?

А у меня на долларовом Вайте завалялись 1.5к зелёных, так как вместо депозита предпочитаю играться на валютных колебаниях, поэтому может Альфа и добавила мне сразу 20к, потому что держу временами там валюту перед тем, как сдать по высокому курсу. Перед этим полтора месяца назад повысили на 11.3к, было первоначально 22.5к.
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  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
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