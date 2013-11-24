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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9239924092419242

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:50

chipmunk
выходит по Альфе и фарсику нужно гаситься не в 0, а в +1грн?)
gorbatiuk_v
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:52

Re: Альфа-Банк

  gorbatiuk_v написав:выходит по Альфе и фарсику нужно гаситься не в 0, а в +1грн?)

Так
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:54

  gorbatiuk_v написав:chipmunk
выходит по Альфе и фарсику нужно гаситься не в 0, а в +1грн?)

В 0!
Эту 1 коп можно погасить через месяц, до следующей РД, чо торопиться то :wink:
Причем эта 1 коп вам начислена за траты предыдущего РП, а не текущего

ПС. Нуна уточнить, шо Альфа таки разная бывает :(
Есть Рэд(Максимум) где ент РКО, там можно смело в 0 таки гаситься.
А есть Эко и Коннект, там есть ежемесячное РКО 3.5% от текущей задолженности на момент РД, вот при наличии долга более 20грн оте 3.5% и снимут. Тут действительно 1 коп может сыграть свою гадкую роль :(
Востаннє редагувалось clientage в Нед 17 січ, 2021 12:47, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:56

  chipmunk написав:
  gorbatiuk_v написав:выходит по Альфе и фарсику нужно гаситься не в 0, а в +1грн?)

Так


немного не по теме - а что у Вас аватарка такая интересная? :shock:
я думал, такие не рекомендуют ставить...
Shaman
 
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