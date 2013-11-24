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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9239924092419242

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:50

chipmunk
выходит по Альфе и фарсику нужно гаситься не в 0, а в +1грн?)
gorbatiuk_v
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:52

Re: Альфа-Банк

  gorbatiuk_v написав:выходит по Альфе и фарсику нужно гаситься не в 0, а в +1грн?)

Так
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:54

  gorbatiuk_v написав:chipmunk
выходит по Альфе и фарсику нужно гаситься не в 0, а в +1грн?)

В 0!
Эту 1 коп можно погасить через месяц, до следующей РД, чо торопиться то :wink:
Причем эта 1 коп вам начислена за траты предыдущего РП, а не текущего

ПС. Нуна уточнить, шо Альфа таки разная бывает :(
Есть Рэд(Максимум) где ент РКО, там можно смело в 0 таки гаситься.
А есть Эко и Коннект, там есть ежемесячное РКО 3.5% от текущей задолженности на момент РД, вот при наличии долга более 20грн оте 3.5% и снимут. Тут действительно 1 коп может сыграть свою гадкую роль :(
Востаннє редагувалось clientage в Нед 17 січ, 2021 12:47, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 11:56

  chipmunk написав:
  gorbatiuk_v написав:выходит по Альфе и фарсику нужно гаситься не в 0, а в +1грн?)

Так


немного не по теме - а что у Вас аватарка такая интересная? :shock:
я думал, такие не рекомендуют ставить...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 12:58

Re: Альфа-Банк

У кого то есть проблема оплаты кредитной картой альфы коммуналки через Ipay? Идиотская поддержка Альфы вместо указания причины предлагает установить Сенс

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PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 13:02

  PrimusInterPares написав:У кого то есть проблема оплаты кредитной картой альфы коммуналки через Ipay? Идиотская поддержка Альфы вместо указания причины предлагает установить Сенс

Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk

Заходите на АйПэй через Файрфокс, шото там с безопасностью под Хромом :)
А мож лучше через ИзиПэй платить? Там акции с КБ-3% бывают :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 14:05

  Flamingo написав:
  Vorlon написав:Вот и мне впервые с 1 ноября 2017-го (даты получения первой кредитки в банке) увеличили кредитный лимит на RED с 50 до 70. Причём ровно через месяц как была сделана переведённая в рассрочку покупка в категории "Техника" почти на всю сумму лимита. Совпадение? :roll:

Думаю совпадение. Прежде всего потому что лимит подняли многим форумчанам включая меня. Но уверен что если кто-то кроме вас и покупал технику - то вряд ли ровно месяц назад. У меня к примеру было выбрано примерно 5/6 лимита, но "выборка" осуществлялась более менее равномерно начиная с августа и вся сидит в рассрочка. Причем Алла мне несколько месяцев назад мне лимит уже поднимала, А тут решила повторится. Но в моем случае думаю подход Аллы на увеличение моего лимиты был ИМХО обусловлен другим фактором - мне один из банков в конце прошлого года поднял лимит до величины немного не дотягивающей до 90К - и это стал мой самый большой из имеющихся лимитов из всех моих кредитных карт. Так вот Алла подняла свой лимит именно до этой величины. Такое оЧуЧение что тот банк пытается увеличивать чтобы "убежать" от Аллы, а Алла наоборот не отпускает этот банк далеко, постоянно догоняя.

Может и не совпадение.Я в августе попросила повысить лимит, получила, выбрала под ноль крупной покупкой и через месяц мне неожиданно повысили лимит на 50%.Видимо,так поощряют к дальнейшим тратам.
Tat_888
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