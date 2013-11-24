Flamingo написав:

Vorlon написав: Вот и мне впервые с 1 ноября 2017-го (даты получения первой кредитки в банке) увеличили кредитный лимит на RED с 50 до 70. Причём ровно через месяц как была сделана переведённая в рассрочку покупка в категории "Техника" почти на всю сумму лимита. Совпадение? Вот и мне впервые с 1 ноября 2017-го (даты получения первой кредитки в банке) увеличили кредитный лимит на RED с 50 до 70. Причём ровно через месяц как была сделана переведённая в рассрочку покупка в категории "Техника" почти на всю сумму лимита. Совпадение?

Думаю совпадение. Прежде всего потому что лимит подняли многим форумчанам включая меня. Но уверен что если кто-то кроме вас и покупал технику - то вряд ли ровно месяц назад. У меня к примеру было выбрано примерно 5/6 лимита, но "выборка" осуществлялась более менее равномерно начиная с августа и вся сидит в рассрочка. Причем Алла мне несколько месяцев назад мне лимит уже поднимала, А тут решила повторится. Но в моем случае думаю подход Аллы на увеличение моего лимиты был ИМХО обусловлен другим фактором - мне один из банков в конце прошлого года поднял лимит до величины немного не дотягивающей до 90К - и это стал мой самый большой из имеющихся лимитов из всех моих кредитных карт. Так вот Алла подняла свой лимит именно до этой величины. Такое оЧуЧение что тот банк пытается увеличивать чтобы "убежать" от Аллы, а Алла наоборот не отпускает этот банк далеко, постоянно догоняя.