chipmunk
выходит по Альфе и фарсику нужно гаситься не в 0, а в +1грн?)
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Додано: Нед 17 січ, 2021 11:50
chipmunk
выходит по Альфе и фарсику нужно гаситься не в 0, а в +1грн?)
Додано: Нед 17 січ, 2021 11:52
Re: Альфа-Банк
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Нед 17 січ, 2021 11:54
В 0!
Эту 1 коп можно погасить через месяц, до следующей РД, чо торопиться то
Причем эта 1 коп вам начислена за траты предыдущего РП, а не текущего
ПС. Нуна уточнить, шо Альфа таки разная бывает
Есть Рэд(Максимум) где ент РКО, там можно смело в 0 таки гаситься.
А есть Эко и Коннект, там есть ежемесячное РКО 3.5% от текущей задолженности на момент РД, вот при наличии долга более 20грн оте 3.5% и снимут. Тут действительно 1 коп может сыграть свою гадкую роль
Востаннє редагувалось clientage в Нед 17 січ, 2021 12:47, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 17 січ, 2021 11:56
Додано: Нед 17 січ, 2021 12:58
Re: Альфа-Банк
У кого то есть проблема оплаты кредитной картой альфы коммуналки через Ipay? Идиотская поддержка Альфы вместо указания причины предлагает установить Сенс
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Додано: Нед 17 січ, 2021 13:02
Заходите на АйПэй через Файрфокс, шото там с безопасностью под Хромом
А мож лучше через ИзиПэй платить? Там акции с КБ-3% бывают
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 17 січ, 2021 14:05
Может и не совпадение.Я в августе попросила повысить лимит, получила, выбрала под ноль крупной покупкой и через месяц мне неожиданно повысили лимит на 50%.Видимо,так поощряют к дальнейшим тратам.
Додано: Нед 17 січ, 2021 16:21
еще ОТП и Креди-Агриколь, когда гасил в ноль - всегда копейка набегала, а иногда и 8-10
по-моему, оба замечены в "расплатился - в тот же день завел p2p - по итогам периода есть копейка",
ОТП когда-то напугал впариванием одной копейки на ровном месте - я вышеописанное проделал задолго до РД и по всем схемам p2p должно было погасить баланс, но..
вылечил просто - и там и там лежит + 12 копеек (по 1й на месяц), с лета неожиданностей нет, думаю, все дело в ПО и округлениях на границе "свои - кредитные"
Додано: Нед 17 січ, 2021 16:53
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