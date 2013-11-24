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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9240924192429243

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 22:06

Чего то в МАБ задвоенный остаток показывает. Дочка вернула деньги на счёт за счёт орехов.По выписке сумма один раз прошла, а остаток показывает двойной от суммы возврата.
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 22:30

  velvet написав:Чего то в МАБ задвоенный остаток показывает. Дочка вернула деньги на счёт за счёт орехов.По выписке сумма один раз прошла, а остаток показывает двойной от суммы возврата.

Бываает. Особенно по выходным. Завтра после проводки все устаканится :)

А вот в Сенсе такого не бывает, там при переводе со Сбера на карту сразу остаток по карте меняется -- мол гроши зашли, но на самом деле их еще 15..20мин никуда толкнуть низзя, не выходит у Алки в Приват и Моню поиграть :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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