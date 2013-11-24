|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 січ, 2021 22:06
Чего то в МАБ задвоенный остаток показывает. Дочка вернула деньги на счёт за счёт орехов.По выписке сумма один раз прошла, а остаток показывает двойной от суммы возврата.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Нед 17 січ, 2021 22:30
Бываает. Особенно по выходным. Завтра после проводки все устаканится
А вот в Сенсе такого не бывает, там при переводе со Сбера на карту сразу остаток по карте меняется -- мол гроши зашли, но на самом деле их еще 15..20мин никуда толкнуть низзя, не выходит у Алки в Приват и Моню поиграть
... делайте хоть что-нибудь!
|