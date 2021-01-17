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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 січ, 2021 22:06
Чего то в МАБ задвоенный остаток показывает. Дочка вернула деньги на счёт за счёт орехов.По выписке сумма один раз прошла, а остаток показывает двойной от суммы возврата.
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Додано: Нед 17 січ, 2021 22:30
Бываает. Особенно по выходным. Завтра после проводки все устаканится
А вот в Сенсе такого не бывает, там при переводе со Сбера на карту сразу остаток по карте меняется -- мол гроши зашли, но на самом деле их еще 15..20мин никуда толкнуть низзя, не выходит у Алки в Приват и Моню поиграть
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 18 січ, 2021 00:37
Re: Альфа-Банк
На гарячій лінії потішили тим, що отримати картку "ред" не можна просто так (зайшовши у відділення з паспортом та ІдентКодом)... Треба оформити заявку, тоді протягом наступного робочого дня банк її розгляне і після погодження ще 7 робочих днів буде виготовлятись картка, а на 8 робочий день з вами зв'яжуться для уточнення часу і відділення, щоб її забрати...
ЦЕ ПРАВДА?
Додано: Пон 18 січ, 2021 08:08
Карта именная, поэтому не получится просто так зайти и получить. По факту у меня получилось так: заказал в субботу, а в четверг привезли домой. То есть фактически на четвертый рабочий день она уже была готова. Но, думаю, сроки сильно зависят от города.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
Додано: Пон 18 січ, 2021 08:37
Re: Альфа-Банк
Прийти в отделение, заполнить заявку. Погулять и после согласования снова в отделение. Выдали бомж-RED. Именную заказывал уже после (по желанию).
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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