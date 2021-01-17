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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 січ, 2021 22:06
Чего то в МАБ задвоенный остаток показывает. Дочка вернула деньги на счёт за счёт орехов.По выписке сумма один раз прошла, а остаток показывает двойной от суммы возврата.
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Додано: Нед 17 січ, 2021 22:30
velvet написав:
Чего то в МАБ задвоенный остаток показывает. Дочка вернула деньги на счёт за счёт орехов.По выписке сумма один раз прошла, а остаток показывает двойной от суммы возврата.
Бываает. Особенно по выходным. Завтра после проводки все устаканится
А вот в Сенсе такого не бывает, там при переводе со Сбера на карту сразу остаток по карте меняется -- мол гроши зашли, но на самом деле их еще 15..20мин никуда толкнуть низзя, не выходит у Алки в Приват и Моню поиграть
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 18 січ, 2021 00:37
На гарячій лінії потішили тим, що отримати картку "ред" не можна просто так (зайшовши у відділення з паспортом та ІдентКодом)... Треба оформити заявку, тоді протягом наступного робочого дня банк її розгляне і після погодження ще 7 робочих днів буде виготовлятись картка, а на 8 робочий день з вами зв'яжуться для уточнення часу і відділення, щоб її забрати...
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Додано: Пон 18 січ, 2021 08:08
AleksD написав:
На гарячій лінії потішили тим, що отримати картку "ред" не можна просто так (зайшовши у відділення з паспортом та ІдентКодом)... Треба оформити заявку, тоді протягом наступного робочого дня банк її розгляне і після погодження ще 7 робочих днів буде виготовлятись картка, а на 8 робочий день з вами зв'яжуться для уточнення часу і відділення, щоб її забрати...
ЦЕ ПРАВДА?
Карта именная, поэтому не получится просто так зайти и получить. По факту у меня получилось так: заказал в субботу, а в четверг привезли домой. То есть фактически на четвертый рабочий день она уже была готова. Но, думаю, сроки сильно зависят от города.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
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Додано: Пон 18 січ, 2021 08:37
Прийти в отделение, заполнить заявку. Погулять и после согласования снова в отделение. Выдали бомж-RED. Именную заказывал уже после (по желанию).
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Додано: Пон 18 січ, 2021 08:50
AVF написав:
Платил на неделе делал десяток платежей по шаблонам через "супер"-сенс: как оказалось, первые три задвоились. Т.к. подтверждения платежа в новом приложении нет, увидел это случайно. Хорошо хоть, что это были платежи на свои счета, поэтому потери минимальны - вылетел из лимита в Форварде. Так что, будьте осторожны. Я же возвращаюсь на нормальное старое приложение.
Как оказалось, новое не только неудобное, но и просто опасное, пока, по крайней мере... Блин, банк который говорит, что станет лидером в диджитал, обвешал рекламой весь город и при этом выпустил в прод настолько сырое и глючное приложение.
Доброго дня. Напишіть, будь ласка, в ПП ваші дані та деталі про платежі, що задвоїлися, перевіримо, чому так сталося.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 08:51
clientage написав:
А вот в Сенсе такого не бывает, там при переводе со Сбера на карту сразу остаток по карте меняется -- мол гроши зашли, но на самом деле их еще 15..20мин никуда толкнуть низзя, не выходит у Алки в Приват и Моню поиграть
Доброго дня. Якщо вийти і зайти в Сенс знову, то кошти можна використовувати одразу.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 08:56
AleksD написав:
На гарячій лінії потішили тим, що отримати картку "ред" не можна просто так (зайшовши у відділення з паспортом та ІдентКодом)... Треба оформити заявку, тоді протягом наступного робочого дня банк її розгляне і після погодження ще 7 робочих днів буде виготовлятись картка, а на 8 робочий день з вами зв'яжуться для уточнення часу і відділення, щоб її забрати...
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Доброго дня. Якщо бажаєте іменну картку, то необхідно замовляти, неіменну можна отримати у віддленні одразу після погодження заявки.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 08:58
idealstorm написав:
Alfa_Bank, вопрос у меня таков:
1) есть карта Выгода, которая, ну, совсем я так понял, не выгодНа, а на Ред как-то транзитом можно или на Коннект? Коннект в кешью или стенд елоун?
2) вас не смущают ошибки в тарифах по Альфа-коннект или у вас действительно кредитные деньги можно бесплатно снять - переслать ?
Доброго дня.
1) Перевипустити можна, КОбренд картки не беруть участь в кеш'ю, у них своя програма лояльності.
2) З Конекту можна зняти, але під % згідно тарифу.
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