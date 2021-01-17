RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9241924292439244>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 22:06

Чего то в МАБ задвоенный остаток показывает. Дочка вернула деньги на счёт за счёт орехов.По выписке сумма один раз прошла, а остаток показывает двойной от суммы возврата.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3429
З нами з: 06.03.09
Подякував: 27 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 22:30

  velvet написав:Чего то в МАБ задвоенный остаток показывает. Дочка вернула деньги на счёт за счёт орехов.По выписке сумма один раз прошла, а остаток показывает двойной от суммы возврата.

Бываает. Особенно по выходным. Завтра после проводки все устаканится :)

А вот в Сенсе такого не бывает, там при переводе со Сбера на карту сразу остаток по карте меняется -- мол гроши зашли, но на самом деле их еще 15..20мин никуда толкнуть низзя, не выходит у Алки в Приват и Моню поиграть :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33478
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2646 раз.
Подякували: 3964 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 00:37

Re: Альфа-Банк

На гарячій лінії потішили тим, що отримати картку "ред" не можна просто так (зайшовши у відділення з паспортом та ІдентКодом)... Треба оформити заявку, тоді протягом наступного робочого дня банк її розгляне і після погодження ще 7 робочих днів буде виготовлятись картка, а на 8 робочий день з вами зв'яжуться для уточнення часу і відділення, щоб її забрати...
ЦЕ ПРАВДА?
AleksD
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 03.05.19
Подякував: 15 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 08:08

  AleksD написав:На гарячій лінії потішили тим, що отримати картку "ред" не можна просто так (зайшовши у відділення з паспортом та ІдентКодом)... Треба оформити заявку, тоді протягом наступного робочого дня банк її розгляне і після погодження ще 7 робочих днів буде виготовлятись картка, а на 8 робочий день з вами зв'яжуться для уточнення часу і відділення, щоб її забрати...
ЦЕ ПРАВДА?

Карта именная, поэтому не получится просто так зайти и получить. По факту у меня получилось так: заказал в субботу, а в четверг привезли домой. То есть фактически на четвертый рабочий день она уже была готова. Но, думаю, сроки сильно зависят от города.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2256
З нами з: 31.07.19
Подякував: 58 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 08:37

Re: Альфа-Банк

Прийти в отделение, заполнить заявку. Погулять и после согласования снова в отделение. Выдали бомж-RED. Именную заказывал уже после (по желанию).
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2882
З нами з: 08.03.18
Подякував: 323 раз.
Подякували: 457 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 08:50

  AVF написав:Платил на неделе делал десяток платежей по шаблонам через "супер"-сенс: как оказалось, первые три задвоились. Т.к. подтверждения платежа в новом приложении нет, увидел это случайно. Хорошо хоть, что это были платежи на свои счета, поэтому потери минимальны - вылетел из лимита в Форварде. Так что, будьте осторожны. Я же возвращаюсь на нормальное старое приложение.
Как оказалось, новое не только неудобное, но и просто опасное, пока, по крайней мере... Блин, банк который говорит, что станет лидером в диджитал, обвешал рекламой весь город и при этом выпустил в прод настолько сырое и глючное приложение.

Доброго дня. Напишіть, будь ласка, в ПП ваші дані та деталі про платежі, що задвоїлися, перевіримо, чому так сталося.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9892
З нами з: 18.02.13
Подякував: 102 раз.
Подякували: 904 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 08:51

  clientage написав:
А вот в Сенсе такого не бывает, там при переводе со Сбера на карту сразу остаток по карте меняется -- мол гроши зашли, но на самом деле их еще 15..20мин никуда толкнуть низзя, не выходит у Алки в Приват и Моню поиграть :)

Доброго дня. Якщо вийти і зайти в Сенс знову, то кошти можна використовувати одразу.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9892
З нами з: 18.02.13
Подякував: 102 раз.
Подякували: 904 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 08:56

  AleksD написав:На гарячій лінії потішили тим, що отримати картку "ред" не можна просто так (зайшовши у відділення з паспортом та ІдентКодом)... Треба оформити заявку, тоді протягом наступного робочого дня банк її розгляне і після погодження ще 7 робочих днів буде виготовлятись картка, а на 8 робочий день з вами зв'яжуться для уточнення часу і відділення, щоб її забрати...
ЦЕ ПРАВДА?

Доброго дня. Якщо бажаєте іменну картку, то необхідно замовляти, неіменну можна отримати у віддленні одразу після погодження заявки.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9892
З нами з: 18.02.13
Подякував: 102 раз.
Подякували: 904 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 08:58

  idealstorm написав:Alfa_Bank, вопрос у меня таков:
1) есть карта Выгода, которая, ну, совсем я так понял, не выгодНа, а на Ред как-то транзитом можно или на Коннект? Коннект в кешью или стенд елоун?

2) вас не смущают ошибки в тарифах по Альфа-коннект или у вас действительно кредитные деньги можно бесплатно снять - переслать ?

Доброго дня.
1) Перевипустити можна, КОбренд картки не беруть участь в кеш'ю, у них своя програма лояльності.
2) З Конекту можна зняти, але під % згідно тарифу.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9892
З нами з: 18.02.13
Подякував: 102 раз.
Подякували: 904 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 09:06

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:
А вот в Сенсе такого не бывает, там при переводе со Сбера на карту сразу остаток по карте меняется -- мол гроши зашли, но на самом деле их еще 15..20мин никуда толкнуть низзя, не выходит у Алки в Приват и Моню поиграть :)

Доброго дня. Якщо вийти і зайти в Сенс знову, то кошти можна використовувати одразу.

Спартанский лайфхак
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5212
З нами з: 03.12.14
Подякував: 823 раз.
Подякували: 934 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9241924292439244>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 260, 261, 262
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2618 104805
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 січ, 2021 10:10
ukrprom2014
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4550, 4551, 4552
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
45512 5598564
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 січ, 2021 10:06
ukrprom2014
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 751, 752, 753
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
7525 1694244
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 січ, 2021 23:01
ukrprom2014

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (2619)
18.01.2021 10:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.