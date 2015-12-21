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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9241924292439244

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 10:00

  MASolomko написав:Прийти в отделение, заполнить заявку. Погулять и после согласования снова в отделение. Выдали бомж-RED. Именную заказывал уже после (по желанию).


А чем хорош RED пакет в сравнении с вайтом с точки зрения КБ и других плюшек?
Если своя программа КБ, то можно несколько примеров категорий/точек продажи на сегодня и предыдущие?

Update: похоже, что путаю предложения по кредитным картам и пакетному обслуживанию, сравнивать имеет смысл white/black/graphite пакеты.
Может, кто-то для себя выбирал из RED и World Maximum карт - на чем остановились?
zentol
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 10:51

Re: Альфа-Банк

zentol, кредитку Maximum уже не оформляют — только из линейки RED.

Между Maximum 2.0 и RED явных отличий по тарифам нет — оформление самой карты изменилось.
А вот между Maximum и "Maximum 2.0/RED" отличия в РКО 60 грн при наличии задолженности больше 20 грн.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 16:04

Re: Альфа-Банк

Всем привет, что скажете о карте выгода?
R3WIND
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 16:09

  R3WIND написав:Всем привет, что скажете о карте выгода?


отстой.

Преимущества карты - ее выдают всем даже с самой обосранной кредитной историей и т.п.(по ней нет отказов) - с лимитом 100 грн дадут всем (кроме тех, кто не отвечает возрастным параметрам - или сильно млад или сильно стар).

Недостаток - по ней нельзя потом сменить тариф как по другим картам.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 16:12

  IMPRINTER написав:
  R3WIND написав:Всем привет, что скажете о карте выгода?


отстой.

Преимущества карты - ее выдают всем даже с самой обосранной кредитной историей и т.п.(по ней нет отказов) - с лимитом 100 грн дадут всем (кроме тех, кто не отвечает возрастным параметрам - или сильно млад или сильно стар).

Недостаток - по ней нельзя потом сменить тариф как по другим картам.

:arrow:
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Пон 18 січ, 2021 17:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 16:13

Alfa_Bank

:shock:
вот так бы не написал - и не знал бы
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 20:22

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

:shock:
вот так бы не написал - и не знал бы

А шо там було написано?
На Конект ще якісь плюшки лишились чи варто на Ред перейти?
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 20:35

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:Преимущества карты - ее выдают всем
меня алка даже с дебетками бортует чего-то с 2015-го,а тут такое счастье :lol:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 20:43

  Мизантрóп написав:
  IMPRINTER написав:Преимущества карты - ее выдают всем
меня алка даже с дебетками бортует чего-то с 2015-го,а тут такое счастье :lol:


ну у вас что-то другое видать ... речь, что карта открывается всем отказникам с лимитом 100 грн.
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IMPRINTER
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