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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 січ, 2021 10:00
MASolomko написав:
Прийти в отделение, заполнить заявку. Погулять и после согласования снова в отделение. Выдали бомж-RED. Именную заказывал уже после (по желанию).
А чем хорош RED пакет в сравнении с вайтом с точки зрения КБ и других плюшек?
Если своя программа КБ, то можно несколько примеров категорий/точек продажи на сегодня и предыдущие?Update
: похоже, что путаю предложения по кредитным картам и пакетному обслуживанию, сравнивать имеет смысл white/black/graphite пакеты.
Может, кто-то для себя выбирал из RED и World Maximum карт - на чем остановились?
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Додано: Пон 18 січ, 2021 10:51
zentol, кредитку Maximum уже не оформляют — только из линейки RED.
Между Maximum 2.0 и RED явных отличий по тарифам нет — оформление самой карты изменилось.
А вот между Maximum и "Maximum 2.0/RED" отличия в РКО 60 грн при наличии задолженности больше 20 грн.
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MASolomko
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Додано: Пон 18 січ, 2021 16:04
Всем привет, что скажете о карте выгода?
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R3WIND
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Додано: Пон 18 січ, 2021 16:09
R3WIND написав:
Всем привет, что скажете о карте выгода?
отстой.
Преимущества карты - ее выдают всем даже с самой обосранной кредитной историей и т.п.(по ней нет отказов) - с лимитом 100 грн дадут всем (кроме тех, кто не отвечает возрастным параметрам - или сильно млад или сильно стар).
Недостаток - по ней нельзя потом сменить тариф как по другим картам.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 16:12
IMPRINTER написав: R3WIND написав:
Всем привет, что скажете о карте выгода?
отстой.
Преимущества карты - ее выдают всем даже с самой обосранной кредитной историей и т.п.(по ней нет отказов) - с лимитом 100 грн дадут всем (кроме тех, кто не отвечает возрастным параметрам - или сильно млад или сильно стар).
Недостаток - по ней нельзя потом сменить тариф как по другим картам.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank
в Пон 18 січ, 2021 17:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 16:13
Alfa_Bank
вот так бы не написал - и не знал бы
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IMPRINTER
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Додано: Пон 18 січ, 2021 20:22
IMPRINTER написав:Alfa_Bank
вот так бы не написал - и не знал бы
А шо там було написано?
На Конект ще якісь плюшки лишились чи варто на Ред перейти?
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Додано: Пон 18 січ, 2021 20:43
Мизантрóп написав: IMPRINTER написав:
Преимущества карты - ее выдают всем
меня алка даже с дебетками бортует чего-то с 2015-го,а тут такое счастье
ну у вас что-то другое видать ... речь, что карта открывается всем отказникам с лимитом 100 грн.
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