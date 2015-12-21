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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 січ, 2021 02:55
MASolomko
Можливо, але консультант настоювала на такому варіанті, як я писав раніше
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AleksD
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Додано: Вів 19 січ, 2021 03:25
Alfa_Bank
...
мабуть, все-таки не дуже компетентна мені консультант трапилась.
...після свого здивування я уточнив: "То що, зайти з документами і забрати картку - не вийде?".
- "Ні, потрібно чекати".
Я: "А що, картка іменна?".
- "Ні".
Я: "Тобто запасу пластику по відділеннях немає?".
- "Ні, потрібно чекати виготовлення картки".
Так і поговорили, тому і написав тут
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AleksD
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Додано: Вів 19 січ, 2021 08:01
AleksD написав:Alfa_Bank
...
мабуть, все-таки не дуже компетентна мені консультант трапилась.
...після свого здивування я уточнив: "То що, зайти з документами і забрати картку - не вийде?".
- "Ні, потрібно чекати".
Я: "А що, картка іменна?".
- "Ні".
Я: "Тобто запасу пластику по відділеннях немає?".
- "Ні, потрібно чекати виготовлення картки".
Так і поговорили, тому і написав тут
Доброго дня. Вкажіть, будь ласка, ваш ІПН, дату та час звернення, перевіримо.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 08:03
ukrprom2014 написав:Искатель
Эко_Максимум юзаю в Экомаркете только как идентификацию и дополнительный 1%, расплачиваюсь же КОКО с 4% КБ - выходит почти 5% (за вычетом налога).
Аналогично. Я ж спрашиваю,не как использовать КоКошку, а куда пристроить Максимку.
ЭКО тоже лежит, кстати, без дела...
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