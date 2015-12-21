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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9242924392449245

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 02:55

MASolomko
Можливо, але консультант настоювала на такому варіанті, як я писав раніше
AleksD
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 03:25

Alfa_Bank ...
мабуть, все-таки не дуже компетентна мені консультант трапилась.
...після свого здивування я уточнив: "То що, зайти з документами і забрати картку - не вийде?".
- "Ні, потрібно чекати".
Я: "А що, картка іменна?".
- "Ні".
Я: "Тобто запасу пластику по відділеннях немає?".
- "Ні, потрібно чекати виготовлення картки".

Так і поговорили, тому і написав тут :roll:
AleksD
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Повідомлень: 13
З нами з: 03.05.19
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 08:01

  AleksD написав:Alfa_Bank ...
мабуть, все-таки не дуже компетентна мені консультант трапилась.
...після свого здивування я уточнив: "То що, зайти з документами і забрати картку - не вийде?".
- "Ні, потрібно чекати".
Я: "А що, картка іменна?".
- "Ні".
Я: "Тобто запасу пластику по відділеннях немає?".
- "Ні, потрібно чекати виготовлення картки".

Так і поговорили, тому і написав тут :roll:

Доброго дня. Вкажіть, будь ласка, ваш ІПН, дату та час звернення, перевіримо.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 08:03

  ukrprom2014 написав:Искатель
Эко_Максимум юзаю в Экомаркете только как идентификацию и дополнительный 1%, расплачиваюсь же КОКО с 4% КБ - выходит почти 5% (за вычетом налога).

:) Аналогично. Я ж спрашиваю,не как использовать КоКошку, а куда пристроить Максимку.
ЭКО тоже лежит, кстати, без дела...
Искатель
 
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