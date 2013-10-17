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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9242924392449245

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1050
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1050
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 08:01

  AleksD написав:Alfa_Bank ...
мабуть, все-таки не дуже компетентна мені консультант трапилась.
...після свого здивування я уточнив: "То що, зайти з документами і забрати картку - не вийде?".
- "Ні, потрібно чекати".
Я: "А що, картка іменна?".
- "Ні".
Я: "Тобто запасу пластику по відділеннях немає?".
- "Ні, потрібно чекати виготовлення картки".

Так і поговорили, тому і написав тут :roll:

Доброго дня. Вкажіть, будь ласка, ваш ІПН, дату та час звернення, перевіримо.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 08:03

  ukrprom2014 написав:Искатель
Эко_Максимум юзаю в Экомаркете только как идентификацию и дополнительный 1%, расплачиваюсь же КОКО с 4% КБ - выходит почти 5% (за вычетом налога).

:) Аналогично. Я ж спрашиваю,не как использовать КоКошку, а куда пристроить Максимку.
ЭКО тоже лежит, кстати, без дела...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 09:08

Re: Альфа-Банк

Звідки береться комісія в онлайн на обміні валют. Поміняв 200 дол,взяло 4$
Покращення?
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
Ethereum
 
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З нами з: 11.02.18
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 09:37

  Ethereum написав:Звідки береться комісія в онлайн на обміні валют. Поміняв 200 дол,взяло 4$
Покращення?

Доброго дня. За обмін у нас немає комісії. Напишіть номер рахунку у ПП, подивлюся.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9895
З нами з: 18.02.13
Подякував: 102 раз.
Подякували: 904 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 11:00

  Alfa_Bank написав:
  Ethereum написав:Звідки береться комісія в онлайн на обміні валют. Поміняв 200 дол,взяло 4$
Покращення?

Доброго дня. За обмін у нас немає комісії. Напишіть номер рахунку у ПП, подивлюся.


Розібралися. Супорту +. Система дивно працює,але всі кошти на місці :D
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
Ethereum
 
Повідомлень: 1438
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 101 раз.
 
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