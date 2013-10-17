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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 січ, 2021 08:01
AleksD написав:Alfa_Bank
...
мабуть, все-таки не дуже компетентна мені консультант трапилась.
...після свого здивування я уточнив: "То що, зайти з документами і забрати картку - не вийде?".
- "Ні, потрібно чекати".
Я: "А що, картка іменна?".
- "Ні".
Я: "Тобто запасу пластику по відділеннях немає?".
- "Ні, потрібно чекати виготовлення картки".
Так і поговорили, тому і написав тут
Доброго дня. Вкажіть, будь ласка, ваш ІПН, дату та час звернення, перевіримо.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 08:03
ukrprom2014 написав:Искатель
Эко_Максимум юзаю в Экомаркете только как идентификацию и дополнительный 1%, расплачиваюсь же КОКО с 4% КБ - выходит почти 5% (за вычетом налога).
Аналогично. Я ж спрашиваю,не как использовать КоКошку, а куда пристроить Максимку.
ЭКО тоже лежит, кстати, без дела...
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Додано: Вів 19 січ, 2021 09:08
Звідки береться комісія в онлайн на обміні валют. Поміняв 200 дол,взяло 4$
Покращення?
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
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Додано: Вів 19 січ, 2021 09:37
Ethereum написав:
Звідки береться комісія в онлайн на обміні валют. Поміняв 200 дол,взяло 4$
Покращення?
Доброго дня. За обмін у нас немає комісії. Напишіть номер рахунку у ПП, подивлюся.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 19 січ, 2021 11:00
Alfa_Bank написав: Ethereum написав:
Звідки береться комісія в онлайн на обміні валют. Поміняв 200 дол,взяло 4$
Покращення?
Доброго дня. За обмін у нас немає комісії. Напишіть номер рахунку у ПП, подивлюся.
Розібралися. Супорту +. Система дивно працює,але всі кошти на місці
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
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Додано: Вів 19 січ, 2021 13:07
Постоянная уже рубрика "Альфа жжёт".
Был сегодня в отделении, обнулил счета и хотел закрыть пакет.
Но сотрудник заявил: "Во время пандемии закрытие карт только через чат СуперСенса. Мы не принимаем никаких заявлений на бумаге!"
Really? Клиент с паспортом и кодом пришёл в отделение и не может закрыть карты? То есть приходить в отделение можно, стоять в очереди можно, подписывать анкету и заверять копии паспорта и кода и можно, на квитанции в кассе подпись ставить можно, талончик бумажный для очереди получать можно, отдавать бумажный паспорт сотрудникам в руки можно, вносить и снимать бумажные банкноты можно, а подписать на бумаге заявление НЕЛЬЗЯ? Только через чат Сенса? А если у меня нет Сенса? Установить-закрыть карты-удалить? А если нет смартфона? Купить-установить Сенс-закрыть карты-удалить Сенс-продать смартфон?
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DONALD
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Додано: Вів 19 січ, 2021 13:34
DONALD написав:
Постоянная уже рубрика "Альфа жжёт".
Был сегодня в отделении, обнулил счета и хотел закрыть пакет.
Но сотрудник заявил: "Во время пандемии закрытие карт только через чат СуперСенса. Мы не принимаем никаких заявлений на бумаге!"
Really? Клиент с паспортом и кодом пришёл в отделение и не может закрыть карты? То есть приходить в отделение можно, стоять в очереди можно, подписывать анкету и заверять копии паспорта и кода и можно, на квитанции в кассе подпись ставить можно, талончик бумажный для очереди получать можно, отдавать бумажный паспорт сотрудникам в руки можно, вносить и снимать бумажные банкноты можно, а подписать на бумаге заявление НЕЛЬЗЯ? Только через чат Сенса? А если у меня нет Сенса? Установить-закрыть карты-удалить? А если нет смартфона? Купить-установить Сенс-закрыть карты-удалить Сенс-продать смартфон?
Доброго дня. Перепрошуємо за ситуацію. Вже розбираємося чому так сталося.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 19 січ, 2021 13:59
Alfa_Bank написав: DONALD написав:
Постоянная уже рубрика "Альфа жжёт".
Был сегодня в отделении, обнулил счета и хотел закрыть пакет.
Но сотрудник заявил: "Во время пандемии закрытие карт только через чат СуперСенса. Мы не принимаем никаких заявлений на бумаге!"
Really? Клиент с паспортом и кодом пришёл в отделение и не может закрыть карты? То есть приходить в отделение можно, стоять в очереди можно, подписывать анкету и заверять копии паспорта и кода и можно, на квитанции в кассе подпись ставить можно, талончик бумажный для очереди получать можно, отдавать бумажный паспорт сотрудникам в руки можно, вносить и снимать бумажные банкноты можно, а подписать на бумаге заявление НЕЛЬЗЯ? Только через чат Сенса? А если у меня нет Сенса? Установить-закрыть карты-удалить? А если нет смартфона? Купить-установить Сенс-закрыть карты-удалить Сенс-продать смартфон?
Доброго дня. Перепрошуємо за ситуацію. Вже розбираємося
чому так сталося.
Спасибо, но не нужно
Смартфон у меня есть и в чате я всё оформил. А то что вам опять расскажут очередную сказку о том, что я якобы сам так захотел (как в случае с заказом валюты) для меня ничего не изменит.
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DONALD
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Додано: Вів 19 січ, 2021 14:12
DONALD написав:
Постоянная уже рубрика "Альфа жжёт". Был сегодня в отделении, обнулил счета и хотел закрыть пакет. Но сотрудник заявил: "Во время пандемии закрытие карт только через чат СуперСенса. Мы не принимаем никаких заявлений на бумаге!" Really? Клиент с паспортом и кодом пришёл в отделение и не может закрыть карты? То есть приходить в отделение можно, стоять в очереди можно, подписывать анкету и заверять копии паспорта и кода и можно, на квитанции в кассе подпись ставить можно, талончик бумажный для очереди получать можно, отдавать бумажный паспорт сотрудникам в руки можно, вносить и снимать бумажные банкноты можно, а подписать на бумаге заявление НЕЛЬЗЯ? Только через чат Сенса? А если у меня нет Сенса? Установить-закрыть карты-удалить? А если нет смартфона? Купить-установить Сенс-закрыть карты-удалить Сенс-продать смартфон?
Аналогичная ситуация была у меня недавно - в итоге, закрыл карту через чат. Мне сказали, что закрытие карт через отделение в принципе не предусмотрено)
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lloydbanksua
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Додано: Вів 19 січ, 2021 14:31
lloydbanksua написав:
Мне сказали, что закрытие карт через отделение в принципе не предусмотрено)
Интересно, это где-то прописано в ДКБО ?
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Kalgan
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