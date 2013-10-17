|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 січ, 2021 15:11
Kalgan я не вдавался в подробности. Но с 04.01.21 вступили в силу новые условия обслуживания, возможно, там есть такой пункт.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 459
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 січ, 2021 16:08
lloydbanksua написав:
Аналогичная ситуация была у меня недавно - в итоге, закрыл карту через чат. Мне сказали, что закрытие карт через отделение в принципе не предусмотрено)
в ДКБО нет ни слова ни про чат ни про КЦ. Походу очередная самодеятельность сотрудников ...
4.1.Клієнт має право закрити Рахунок ЕПЗ в будь-який час в порядку, визначеному у підпункті 2.1.7. пункту 2.1. цього Додатку No 6 до Договору.
2.1.7.Ініціювати закриття Рахунку ЕПЗ до закінчення Строку дії Картки з письмовим повідомленням про це Банк не менш ніж за 45 (сорок п’ять) Робочих днів Банку до передбачуваної Дати закриття Рахунку ЕПЗ та за умови обов’язкового повернення Банку до закриття Рахунку ЕПЗ усіх Карток, випущених згідно з цим Договором.
-
Kalgan
-
-
- Повідомлень: 605
- З нами з: 02.01.19
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: patrikk
, vitaliy1111
і 8 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|18493
|2607927
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|19087
|2696093
|
Вів 19 січ, 2021 15:44
v57
|
|970
|141833
|
|