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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 січ, 2021 15:11
Kalgan я не вдавался в подробности. Но с 04.01.21 вступили в силу новые условия обслуживания, возможно, там есть такой пункт.
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lloydbanksua
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Додано: Вів 19 січ, 2021 16:08
lloydbanksua написав:
Аналогичная ситуация была у меня недавно - в итоге, закрыл карту через чат. Мне сказали, что закрытие карт через отделение в принципе не предусмотрено)
в ДКБО нет ни слова ни про чат ни про КЦ. Походу очередная самодеятельность сотрудников ...
4.1.Клієнт має право закрити Рахунок ЕПЗ в будь-який час в порядку, визначеному у підпункті 2.1.7. пункту 2.1. цього Додатку No 6 до Договору.
2.1.7.Ініціювати закриття Рахунку ЕПЗ до закінчення Строку дії Картки з письмовим повідомленням про це Банк не менш ніж за 45 (сорок п’ять) Робочих днів Банку до передбачуваної Дати закриття Рахунку ЕПЗ та за умови обов’язкового повернення Банку до закриття Рахунку ЕПЗ усіх Карток, випущених згідно з цим Договором.
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Kalgan
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Додано: Вів 19 січ, 2021 16:38
Kalgan написав: lloydbanksua написав:
Аналогичная ситуация была у меня недавно - в итоге, закрыл карту через чат. Мне сказали, что закрытие карт через отделение в принципе не предусмотрено)
в ДКБО нет ни слова ни про чат ни про КЦ. Походу очередная самодеятельность сотрудников ...
4.1.Клієнт має право закрити Рахунок ЕПЗ в будь-який час в порядку, визначеному у підпункті 2.1.7. пункту 2.1. цього Додатку No 6 до Договору.
2.1.7.Ініціювати закриття Рахунку ЕПЗ до закінчення Строку дії Картки з письмовим повідомленням про це Банк не менш ніж за 45 (сорок п’ять) Робочих днів Банку до передбачуваної Дати закриття Рахунку ЕПЗ та за умови обов’язкового повернення Банку до закриття Рахунку ЕПЗ усіх Карток, випущених згідно з цим Договором.
Весь Альфа банк-это сплошная самодеятельность сотрудников.
За месяц, что я побыл клиентом мне самовольно устанавливали кодовое слово и не говорили об этом, банили за звонок в колл-центр с вопросом почему не приходят пуши? Отключали от программы кешью за то что пользовался ей и "забывали" об этом сказать. Выдавали валюту на 6-й день со дня заказа и рассказывали, что я сам так хотел. Отказывались закрыть карты в отделении и отправляли в чат.
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DONALD
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Додано: Вів 19 січ, 2021 18:46
DONALD написав:
талончик бумажный для очереди получать можно
уже ж смсят на номер , а если номера нет - просто показывают
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cohan
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Додано: Вів 19 січ, 2021 19:50
cohan написав: DONALD написав:
талончик бумажный для очереди получать можно
уже ж смсят на номер , а если номера нет - просто показывают
Мне смснули. Человек за мной в очереди стоял с "корешком" (он его сам так назвал). Если не вводить номер телефона-будет бумажный талончик.
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DONALD
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Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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Вів 19 січ, 2021 18:19
cohan
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