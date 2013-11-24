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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9243924492459246

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1051
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
214
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1051
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 15:11

Kalgan я не вдавался в подробности. Но с 04.01.21 вступили в силу новые условия обслуживания, возможно, там есть такой пункт.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 16:08

Re: Альфа-Банк

  lloydbanksua написав:Аналогичная ситуация была у меня недавно - в итоге, закрыл карту через чат. Мне сказали, что закрытие карт через отделение в принципе не предусмотрено)

в ДКБО нет ни слова ни про чат ни про КЦ. Походу очередная самодеятельность сотрудников ...
4.1.Клієнт має право закрити Рахунок ЕПЗ в будь-який час в порядку, визначеному у підпункті 2.1.7. пункту 2.1. цього Додатку No 6 до Договору.

2.1.7.Ініціювати закриття Рахунку ЕПЗ до закінчення Строку дії Картки з письмовим повідомленням про це Банк не менш ніж за 45 (сорок п’ять) Робочих днів Банку до передбачуваної Дати закриття Рахунку ЕПЗ та за умови обов’язкового повернення Банку до закриття Рахунку ЕПЗ усіх Карток, випущених згідно з цим Договором.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 16:38

  Kalgan написав:
  lloydbanksua написав:Аналогичная ситуация была у меня недавно - в итоге, закрыл карту через чат. Мне сказали, что закрытие карт через отделение в принципе не предусмотрено)

в ДКБО нет ни слова ни про чат ни про КЦ. Походу очередная самодеятельность сотрудников ...
4.1.Клієнт має право закрити Рахунок ЕПЗ в будь-який час в порядку, визначеному у підпункті 2.1.7. пункту 2.1. цього Додатку No 6 до Договору.

2.1.7.Ініціювати закриття Рахунку ЕПЗ до закінчення Строку дії Картки з письмовим повідомленням про це Банк не менш ніж за 45 (сорок п’ять) Робочих днів Банку до передбачуваної Дати закриття Рахунку ЕПЗ та за умови обов’язкового повернення Банку до закриття Рахунку ЕПЗ усіх Карток, випущених згідно з цим Договором.

Весь Альфа банк-это сплошная самодеятельность сотрудников.
За месяц, что я побыл клиентом мне самовольно устанавливали кодовое слово и не говорили об этом, банили за звонок в колл-центр с вопросом почему не приходят пуши? Отключали от программы кешью за то что пользовался ей и "забывали" об этом сказать. Выдавали валюту на 6-й день со дня заказа и рассказывали, что я сам так хотел. Отказывались закрыть карты в отделении и отправляли в чат.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 18:46

  DONALD написав:талончик бумажный для очереди получать можно

уже ж смсят на номер , а если номера нет - просто показывают
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 19:50

  cohan написав:
  DONALD написав:талончик бумажный для очереди получать можно

уже ж смсят на номер , а если номера нет - просто показывают

Мне смснули. Человек за мной в очереди стоял с "корешком" (он его сам так назвал). Если не вводить номер телефона-будет бумажный талончик.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 02:40

  Alfa_Bank написав:Доброго дня. Вкажіть, будь ласка, ваш ІПН, дату та час звернення, перевіримо.

Не знаю, до чого тут мій ІПН. Здається, в онлайн-чаті його не запитували. А переписка ця відбувалась чи то вночі 12-го, чи вночі 13-го січня (приблизно з 2-ої до 4-ої ранку) :roll:
AleksD
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 07:36

  AleksD написав:
  Alfa_Bank написав:Доброго дня. Вкажіть, будь ласка, ваш ІПН, дату та час звернення, перевіримо.

Не знаю, до чого тут мій ІПН. Здається, в онлайн-чаті його не запитували. А переписка ця відбувалась чи то вночі 12-го, чи вночі 13-го січня (приблизно з 2-ої до 4-ої ранку) :roll:

Ваш ИНН нужен представителю для того чтобы найти этот самый ваш чат с поддержкой. Или как по вашему вас можно еще идентифицировать чтобы разобраться и помочь? Предлагаете просмотреть все чаты в ночь на 13 января с 2 до 4 утра?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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