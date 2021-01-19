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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9244924592469247

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1052
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
178
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
177
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
284
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1052
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 13:40

Re: Альфа-Банк

  vpchelko написав:Вопрос именно к Альфа-Банк - так как в нем я брал кредит (коммерческий) на покупку ноутбука.

Странная логика - то есть если бы вы заняли деньги на ноут у соседа, то задавали бы вопрос соседу нарушает ли ваши права потребителя гэймхолл.ком.юа? Он не просто нарушает ваши права - он нарушает условия договора купли продажи - получив деньги ничего вам не предоставив. Но что Вы хотите услышать от банка? Подтверждение о факте нарушения ваших прав и условий договора? Ну так это Вам кто угодно скажет. Что дальше? Банк не является стороной сделки - вам надо решать вопрос именно с поставщиком? Если платили картой с введением ее данных - подавайте на чардж. Если платили по счету на IBAN - пишите заявление в полицию. Но банк может только принять Ваши доки на чардж и создать диспут, если на то есть основание - больше он вам ничем помочь не сможет ;(
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - карты ВсеМожу и ВсеКарта от ПУМБа - v.pumb.ua/bcrLzd
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:15

После понижение кеш бека. Тревел карта стала совсем не выгодной.
Кешбек чистыми 1.6 полностью съедается курсом валют. Карточный курс просто ужасный!
БОНУС 10 Евро на ж/д, автобусные и авиа билеты - http://bit.do/eUcnW
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:49

  Flamingo написав:
  vpchelko написав:Вопрос именно к Альфа-Банк - так как в нем я брал кредит (коммерческий) на покупку ноутбука.

Странная логика - то есть если бы вы заняли деньги на ноут у соседа, то задавали бы вопрос соседу нарушает ли ваши права потребителя гэймхолл.ком.юа? ;(

Flamingo
Не отжигайте так! Это же финансовый форум! Смеялся минут 10.
Представил как пчёлко потерял кошелек в автобусе и задает вопрос в АТП не нарушает ли его права человек, который нашёл и тратит деньги :mrgreen:
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 15:33

30.12.2020 р. я знімав гроші в розмірі 8000 грн 00 коп з своєї картки в банкоматі А Т Альфа Банк Львівського відділення № 10 за адресою пр. Чорновола 45. При спробі отримати готівку гроші мною не були отриманні, а сума операції була списана з мого рахунку.

Я одразу повідомив про цей інцендент на Гарячу лінію АТ АльфаБанк писав заяви до банку
Але ситуація досі залишилась не вирішенною.

Написав скаргу в НБУ, чекаю відповіді та повернення коштів
Не раджу користуватись послугами цього банку!
vshkrabiy
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 15:51

  vshkrabiy написав:30.12.2020 р. я знімав гроші в розмірі 8000 грн 00 коп з своєї картки в банкоматі А Т Альфа Банк Львівського відділення № 10 за адресою пр. Чорновола 45. При спробі отримати готівку гроші мною не були отриманні, а сума операції була списана з мого рахунку.

Я одразу повідомив про цей інцендент на Гарячу лінію АТ АльфаБанк писав заяви до банку
Але ситуація досі залишилась не вирішенною.

Написав скаргу в НБУ, чекаю відповіді та повернення коштів
Не раджу користуватись послугами цього банку!

Доброго дня. Для вирішення питання, вам необхідно звертатися до банку-емітенту картки. 18/01/2020 ми отримали запит на chargeback та відповіли на нього згідно регламенту.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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  #<1 ... 9244924592469247
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